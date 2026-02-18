Почему опасна самоуспокоенность на местах - разберемся

17 февраля в Совмине Президент Беларуси Александр Лукашенко разложил по полочкам все вызовы, стоящие перед страной. И это далеко не новые проблемы. Многие из них до боли хорошо знакомы.

Было произнесено всего одно слово, которое идеально и очень точно характеризует ситуацию - "самоуспокоенность". Чем она опасна? Тем, что консервирует проблемы. Если есть план развития экономики, а она проседает, значит чиновники на местах не додавили, не дожали, не доработали. Или, что еще хуже, создали видимость бурной деятельности.

Цифры - вещи упрямые. Они не врут. Если валовой продукт падает, а благосостояние людей не растет, значит, через год - другой мы получим не просто "недовольных интернет-троллей", а вполне себе материальных граждан, которым будет поздно объяснять про сложности логистики и западные санкции.

Работа над ошибками

Итак, Президент зафиксировал зону турбулентности в экономической и как возможное дальнейшее следствие - в общественной жизни страны. И вот какая занятная математика получается. Президент выходит и говорит, условно, следующее: "Товарищи, у нас просадка. У нас здесь и здесь в экономике недоработки! У нас чиновники либо мычат, либо рисуют декорации". А почему, собственно, он один это говорит? Где министры? Где председатели комитетов? Где "сильные управленцы", которые должны были следить за этими процессами? Многие просто сидят, как мыши под веником. Молчат. Потому что у них "все хорошо". И в смысле зарплаты, и в смысле жизненной устроенности. Ну и по бумажке, которую они регулярно готовят для отчетности, попивая чаек. Все у них "хорошо, все у них нормалек". Но если со стороны взглянуть на это, вырисовывается, видимо, несколько иная картина. Президент констатирует: правительство провалило первый месяц пятилетки. Почему? - вопрос для госконтроля. Получить бы максимально точный ответ, чтобы понимать, как действовать дальше. На внешнем контуре тоже тормозим… Президент справедливо предъявляет претензии. Многовекторность - это не модный слоган, а прямая производная от открытой экономики Беларуси. От того, как мы торгуем своей продукцией, инвестируем и договариваемся, зависит и наше настоящее, и наше будущее.

Президент дает наиважнейшую установку для каждого

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

"Проблема безответственного отношения к порученному делу, проблема равнодушия - это то, что находится в фокусе внимания главы государства. И в целом обращение Президента и его выступление представляет собой наиважнейшую установку для каждого. Это не только очень деловой, серьезный, строгий разговор с членами правительства. Это не только очень серьезный разговор с высшими должностными лицами. Это прежде всего очень мощная установка каждому руководителю и каждому работнику. Установка на то, что нужно быть хозяином на своем месте, нужно отвечать за свои слова, нужно самому думать, как и что должно сделать".

Самоуспокоенность - это сестра поражения

Уроки 2020 года - это вообще очень важный разговор. У кого-то, как метко было подмечено, короткая память. А некоторые, видимо, просто решили, что "осадочек" прошел, и можно снова жить в старом добром мире иллюзий. Однажды Президент сказал, что если бы 2020-го не было, то его следовало бы придумать, ведь сколько было сделано в эти пять лет, несмотря на колоссальное давление на Беларусь! У нас даже темпы роста экономики превысили общеевропейские, не говоря уже про налаживание контактов с США... Это свидетельствует о том, насколько эффективно работала власть эти пять лет. Но сейчас есть торможение. А ведь тогда, в 2020-м, если копнуть, то все зрело примерно так. Приходит мужик к чиновнику: "Труба горит, крыша течет, дороги нет". А чиновник смотрит на него, как на пустое место, поправляет галстук и цедит сквозь зубы: "А по плану благоустройства у нас все нормалек. Идите отсюда, гражданин, не мешайте отчеты писать". И вот этот мужик идет домой, накручивает себя, и к вечеру он уже готов выходить на улицу. А если таких мужиков по стране вагон и маленькая тележка? Остается подождать и узнать точно, будет социальный взрыв или нет, причина которого не геополитика, а банальное чиновничье хамство, безразличие и безделье.

К чему призывает Президент? К тому, чтобы чиновники, да и не только они, наконец, перестали быть декоративным элементом и начали вкалывать. Чтобы не ждали, когда Президент спустится и ткнет носом в каждую конкретную проблему.