Случайных людей там нет: что скрывается за погонами выпускника Института пограничной службы

Пункт пропуска "Брузги" - один из крупнейших на белорусско-польском участке границы. По выходным и в праздники через этот погранпереход проезжает свыше 1 тыс. авто. Большую часть составляют белорусы, но много и иностранцев (в основном поляки, литовцы и латвийцы), для которых в Беларуси действует безвиз.

Но несколько лет этот транспортный коридор был закрыт, и не по прихоти Беларуси. Движения машин в "Брузгах" не было четыре года - оно было приостановлено по решению соседей осенью 2021-го. Белорусская сторона погранпереходы не закрывала и была готова возобновить движение в любой момент, так это и произошло в ночь на 17 ноября 2025 года, хотя о полноценном возвращении к жизни, как и в целом на западных рубежах, здесь речи не идет. В лучшем случае сопредельная сторона принимает только треть автомобилей от нормы, при этом лишь легковые, однако работать от этого в полсилы здесь не стали. Напротив, в нынешней обстановке всегда приходится быть на чеку - нужно не впустить гостей, которые могут навредить, но и не доставить дискомфорт порядочным приезжим.

Пункт пропуска "Брузги" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de7f5854-f704-4025-a9f4-9c7768e61571/conversions/ae23a6a5-3f40-49c4-820d-7f7b3d0e20ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de7f5854-f704-4025-a9f4-9c7768e61571/conversions/ae23a6a5-3f40-49c4-820d-7f7b3d0e20ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de7f5854-f704-4025-a9f4-9c7768e61571/conversions/ae23a6a5-3f40-49c4-820d-7f7b3d0e20ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de7f5854-f704-4025-a9f4-9c7768e61571/conversions/ae23a6a5-3f40-49c4-820d-7f7b3d0e20ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Мирончик, замначальника отделения пограничного контроля "Брузги":

"Шаблонных ситуаций в погранконтроле нет. Пропускная способность конкретно пункта пропуска - 14 тыс. человек в сутки. По определенным обстоятельствам сегодня сопредельная сторона принимает только легковой транспорт, и каждый человек пребывает в своем настроении, кто-то отстоял долго в очереди. К каждому человеку нужно подстроиться".

Научиться этому можно только практикуясь. Набраться реального опыта сюда и направляют курсантов Института пограничной службы. Свою итоговую стажировку на должности начальника смены на этом участке границы проходит четверокурсница Мария Шидловская. Несмотря на то, что это часть учебы, в пункт пропуска девушка приходит точно как на работу.

курсант-пограничник во время прохождения практики news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80a1f8ed-8aa6-49b5-9659-94c93946b9cb/conversions/a9157233-c7e5-4852-a7b9-dc2faeaa7aca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80a1f8ed-8aa6-49b5-9659-94c93946b9cb/conversions/a9157233-c7e5-4852-a7b9-dc2faeaa7aca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80a1f8ed-8aa6-49b5-9659-94c93946b9cb/conversions/a9157233-c7e5-4852-a7b9-dc2faeaa7aca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80a1f8ed-8aa6-49b5-9659-94c93946b9cb/conversions/a9157233-c7e5-4852-a7b9-dc2faeaa7aca-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Во время стажировки мы закреплены за определенной сменой. У нас есть дневная и ночная смены, есть возможность выйти в город. Я рада, что попала в Гродно. Практически каждую смену можно видеть особые случаи. Ценность этого заключается в том, что можно наблюдать, какие решения принимают должностные лица в нестандартных ситуациях", - поделилась Мария Шидловская.

Служба в пограничном контроле имеет много нюансов - нужно досконально знать законы страны, владеть иностранным языком и ловко обращаться с документами при их проверке и быть уверенным, как отличить подделку от оригинала. Для этого в помощь пограничникам создана разного уровня защита документов.

На финальную стажировку курсанты-пограничники приходят уже с крепкими знаниями и навыками. Этому предшествует тяжелый труд на протяжении всех лет обучения в институте. Подготовка ведется серьезная, и это не пустые слова. Нелегалы, контрабандисты или даже неприятель в любой момент могут проверить рубежи на прочность. За охраной внешнего контура страны стоит не только техника, но в первую очередь люди. Как, например, было весной 2020-го. Пограничники задержали двух контрабандистов из Постав, направляющихся в Литву. Требования остановиться были проигнорированы. Старший пограннаряда сделал два предупредительных выстрела в воздух. Одного из беглецов это остановило, другого - нет. 2 км за ним бежали двое четверокурсников, находящиеся на стажировке, и в итоге задержали. Мужчина оказал сопротивление, но и курсанты не растерялись, вспомнили нужные приемы и применили спецсредства.

Обеспечить безопасность можно, лишь получив конкретные навыки. Практические занятия в пограничном вузе сегодня занимают больше половины учебного времени.

Анастасия Бондарь, курсант Института пограничной службы:

"В Беларуси давно взят курс на практико-ориентированное обучение, также появился тренд на физическую и огневую подготовку. На огневой стреляют из различных видов оружия, стоящих на вооружении в органах пограничной службы. Во время физической подготовки изучаются приемы рукопашного боя, проводятся силовые тренировки, курсанты проходят единую полосу препятствий. Физическому развитию и выносливости уделяется особое внимание".

В первый год обучения зимой еще совсем юные первокурсники постигают общевойсковую тактику на полигонах. Среди прочего, обкатка танком, метание гранат и уничтожение бронетехники. В смоделированных ситуациях боевых действий закаляется характер молодых бойцов.

Наравне с парнями проверяют себя на прочность и девчонки. Раньше их обучали только по специальности для службы в пунктах пропуска. С 2025 года в качестве эксперимента несколько курсантов определили в группу обучающейся оперативной деятельности.

обкатка танком во время практики курсантов пограничной службы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/937b30cc-3cf8-47d9-abcb-a623c4c2f87a/conversions/db365a8a-90aa-4a92-a97a-d36991acc7e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/937b30cc-3cf8-47d9-abcb-a623c4c2f87a/conversions/db365a8a-90aa-4a92-a97a-d36991acc7e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/937b30cc-3cf8-47d9-abcb-a623c4c2f87a/conversions/db365a8a-90aa-4a92-a97a-d36991acc7e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/937b30cc-3cf8-47d9-abcb-a623c4c2f87a/conversions/db365a8a-90aa-4a92-a97a-d36991acc7e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Для девушек это действительно интересно. Кто бы что ни говорил, но многие девушки хотят служить не только в органах пограничной службы, но и в общем в силовых структурах. У нас есть поблажки в плане подъемов на физической подготовке, немного другие нормативы, но мы на уровне с мальчиками выполняем все задачи", - отметила Анастасия Бондарь.

Стрельба из оружия, вождение техники, управление дронами, поиск нарушителей по следам и реагирование в случае тревоги. Тренировки будущих офицеров проходят в том числе в учебном центре под Сморгонью, куда ребята выбираются из комфортных аудиторий в среднем шесть раз за год. Сюда приезжают тренироваться перед практикой на реальной границе и от теории переходят сразу к практике.

Андрей Соловей, начальник учебно-методического управления Института пограничной службы:

"Мы ежегодно уточняем учебные программы, адаптируем их к существующим сегодня вызовам и угрозам на государственной границе. Немаловажный элемент для организации образовательного процесса - специальная военная операция, ведущаяся на территории соседних государств. Мы уделяем большое внимание общей тактической, медицинской, огневой подготовкам военнослужащих".

Андрей Соловей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98bedcd8-ded5-4394-818b-deb7c7d2c39c/conversions/21550749-e589-4e72-a07a-0ab78f62ea6a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98bedcd8-ded5-4394-818b-deb7c7d2c39c/conversions/21550749-e589-4e72-a07a-0ab78f62ea6a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98bedcd8-ded5-4394-818b-deb7c7d2c39c/conversions/21550749-e589-4e72-a07a-0ab78f62ea6a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98bedcd8-ded5-4394-818b-deb7c7d2c39c/conversions/21550749-e589-4e72-a07a-0ab78f62ea6a-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Соловей

Иллюзий никто не питает, курсантская ноша не самая легкая, но, как гласит известная поговорка, тяжело в учении, но легко в бою. Наладить отношения с сослуживцами, уметь вести их за собой и грамотно среагировать в критической ситуации - в этом и проявляется командир. Как считает курсант Института пограничной службы Вадим Глушец, самое главное - правильно поставить себя и представиться личному составу. Первые впечатления военнослужащих о курсанте, прибывшем на служебную практику, будут влиять на их дальнейшие отношения в ходе прохождения служебной практики. "Немаловажно и то, как офицеры построят отношения с курсантом и поставят себя перед личным составом", - подчеркнул он.

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Перед выпуском остается только имеющуюся базу закрепить и набраться боевого опыта под руководством старших наставников, которым уже приходилось сталкиваться лицом к лицу с нарушителями. Руководством Государственного пограничного комитета, командованием пограничных групп отрядов уделяется огромное внимание этому вопросу, ведь наставничество - целенаправленная работа.

шеврон офицера пограничной службы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cc32126-c83e-4a05-be79-03fa788fa241/conversions/709cc36b-1c9c-4393-b00c-5539c67782f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cc32126-c83e-4a05-be79-03fa788fa241/conversions/709cc36b-1c9c-4393-b00c-5539c67782f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cc32126-c83e-4a05-be79-03fa788fa241/conversions/709cc36b-1c9c-4393-b00c-5539c67782f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cc32126-c83e-4a05-be79-03fa788fa241/conversions/709cc36b-1c9c-4393-b00c-5539c67782f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

На реальную границу будущие офицеры приезжают после каждого курса и каждый раз в новое место. Курсанты должны прочувствовать на себе тонкости службы на всех направлениях.

Четверокурсник Владислав Ермоленко проходит практику на "зеленой границе" (так называют службу в пограничной заставе) в качестве идеолога. В обязанности этой должности входит контроль за личным составом, их распорядком дня, проведение с военнослужащими занятий, а еще патрулирование местности в составе пограннарядов.

"На итоговую практику курсанты прибывают в подразделение, знакомятся с личным составом и приступают к выполнению предписанных программами практики задач. В целях закрепления теоретических знаний, умений, навыков, полученных в период обучения в Институте пограничной службы, курсанты прибывают в подразделения, непосредственно охраняющие государственную границу", - разъяснил начальник отдела идеологической работы Гродненской пограничной заставы Александр Ильенко.

Александр Ильенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04ee1593-0f28-480b-b837-41f0f9da1a08/conversions/e58dcf24-a572-41ff-beaf-48757069399c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04ee1593-0f28-480b-b837-41f0f9da1a08/conversions/e58dcf24-a572-41ff-beaf-48757069399c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04ee1593-0f28-480b-b837-41f0f9da1a08/conversions/e58dcf24-a572-41ff-beaf-48757069399c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04ee1593-0f28-480b-b837-41f0f9da1a08/conversions/e58dcf24-a572-41ff-beaf-48757069399c-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Ильенко

По возвращении в институт четверокурсников ждет защита практики, сессия, госэкзамены. Финальная стажировка - важный этап для молодых бойцов. На протяжении месяца они пробовали себя в роли офицеров, обеспечивали охрану рубежей и тренировались принимать решения в качестве командиров, кем в скором времени им предстоит стать после выпуска из института.

Образовательный процесс, как говорят в институте, является живым организмом. Он постоянно меняется и подстраивается под имеющиеся реалии. Преподаватели, тоже действующие пограничники, неизменно следят за обстановкой у рубежей. Актуальные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваемся сегодня, рассказывают в институте, а с нового учебного года внедрят в программу подготовки будущих пограничников. И нужно заметить, что этим ребятам в процессе учебы, по сравнению с их другими ровесниками, приходится взрослеть значительно быстрее.

процесс обучения в Институте пограничной службы Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a6419a2-7797-4b6f-9c28-667f8299581a/conversions/03159243-83fd-4860-a158-be8a1b32f088-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a6419a2-7797-4b6f-9c28-667f8299581a/conversions/03159243-83fd-4860-a158-be8a1b32f088-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a6419a2-7797-4b6f-9c28-667f8299581a/conversions/03159243-83fd-4860-a158-be8a1b32f088-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a6419a2-7797-4b6f-9c28-667f8299581a/conversions/03159243-83fd-4860-a158-be8a1b32f088-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анастасия Бондарь: "Учиться в институте - значит находиться вдали от дома. Я это восприняла совершенно спокойно. Нужно научиться быть не одному, а в коллективе, потому что это уже другая семья. Нам дают какие-то полномочия на выполнение различных задач, мы сами принимаем решения, за нами могут наблюдать, но, как правило, большинство офицеров доверяют обучающимся в институте и дают принимать самостоятельные решения".

Совсем скоро у четверокурсников прозвучит финальный аккорд - смена курсантских погон на лейтенантские. Уже в качестве действующих офицеров они отправятся на свои места прохождения службы. Кстати, до распределения никто не знает, куда его направят - охранять восточные, западные или южные рубежи государства.

Везде свои особенности службы, но главное, есть четкое осознание, на каком бы направлении ни пришлось нести службу, от действий зависит не только порядок на границе, но и безопасность всей страны. Каждое новое поколение пограничников несет в себе эту мысль, сохраняя традиции своих предшественников, а потому случайных людей здесь быть не может.

Как девушки и юноши наравне учатся принимать ответственные решения в реальных условиях. Почему именно практико-ориентированное обучение позволяет новому поколению защитников уверенно встать на стражу государственных рубежей Беларуси. Подробности об этом и не только смотрите в специальном репортаже.