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Случайных людей там нет: что скрывается за погонами выпускника Института пограничной службы

Случайных людей там нет: что скрывается за погонами выпускника Института пограничной службы

Пункт пропуска "Брузги" - один из крупнейших на белорусско-польском участке границы. По выходным и в праздники через этот погранпереход проезжает свыше 1 тыс. авто. Большую часть составляют белорусы, но много и иностранцев (в основном поляки, литовцы и латвийцы), для которых в Беларуси действует безвиз.

Но несколько лет этот транспортный коридор был закрыт, и не по прихоти Беларуси. Движения машин в "Брузгах" не было четыре года - оно было приостановлено по решению соседей осенью 2021-го. Белорусская сторона погранпереходы не закрывала и была готова возобновить движение в любой момент, так это и произошло в ночь на 17 ноября 2025 года, хотя о полноценном возвращении к жизни, как и в целом на западных рубежах, здесь речи не идет. В лучшем случае сопредельная сторона принимает только треть автомобилей от нормы, при этом лишь легковые, однако работать от этого в полсилы здесь не стали. Напротив, в нынешней обстановке всегда приходится быть на чеку - нужно не впустить гостей, которые могут навредить, но и не доставить дискомфорт порядочным приезжим.

Пункт пропуска "Брузги"

Андрей Мирончик, замначальника отделения пограничного контроля "Брузги":

"Шаблонных ситуаций в погранконтроле нет. Пропускная способность конкретно пункта пропуска - 14 тыс. человек в сутки. По определенным обстоятельствам сегодня сопредельная сторона принимает только легковой транспорт, и каждый человек пребывает в своем настроении, кто-то отстоял долго в очереди. К каждому человеку нужно подстроиться".

Научиться этому можно только практикуясь. Набраться реального опыта сюда и направляют курсантов Института пограничной службы. Свою итоговую стажировку на должности начальника смены на этом участке границы проходит четверокурсница Мария Шидловская. Несмотря на то, что это часть учебы, в пункт пропуска девушка приходит точно как на работу.

курсант-пограничник во время прохождения практики

"Во время стажировки мы закреплены за определенной сменой. У нас есть дневная и ночная смены, есть возможность выйти в город. Я рада, что попала в Гродно. Практически каждую смену можно видеть особые случаи. Ценность этого заключается в том, что можно наблюдать, какие решения принимают должностные лица в нестандартных ситуациях", - поделилась Мария Шидловская.

Служба в пограничном контроле имеет много нюансов - нужно досконально знать законы страны, владеть иностранным языком и ловко обращаться с документами при их проверке и быть уверенным, как отличить подделку от оригинала. Для этого в помощь пограничникам создана разного уровня защита документов.

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На финальную стажировку курсанты-пограничники приходят уже с крепкими знаниями и навыками. Этому предшествует тяжелый труд на протяжении всех лет обучения в институте. Подготовка ведется серьезная, и это не пустые слова. Нелегалы, контрабандисты или даже неприятель в любой момент могут проверить рубежи на прочность. За охраной внешнего контура страны стоит не только техника, но в первую очередь люди. Как, например, было весной 2020-го. Пограничники задержали двух контрабандистов из Постав, направляющихся в Литву. Требования остановиться были проигнорированы. Старший пограннаряда сделал два предупредительных выстрела в воздух. Одного из беглецов это остановило, другого - нет. 2 км за ним бежали двое четверокурсников, находящиеся на стажировке, и в итоге задержали. Мужчина оказал сопротивление, но и курсанты не растерялись, вспомнили нужные приемы и применили спецсредства.

Обеспечить безопасность можно, лишь получив конкретные навыки. Практические занятия в пограничном вузе сегодня занимают больше половины учебного времени.

Анастасия Бондарь, курсант Института пограничной службы:

"В Беларуси давно взят курс на практико-ориентированное обучение, также появился тренд на физическую и огневую подготовку. На огневой стреляют из различных видов оружия, стоящих на вооружении в органах пограничной службы. Во время физической подготовки изучаются приемы рукопашного боя, проводятся силовые тренировки, курсанты проходят единую полосу препятствий. Физическому развитию и выносливости уделяется особое внимание".

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В первый год обучения зимой еще совсем юные первокурсники постигают общевойсковую тактику на полигонах. Среди прочего, обкатка танком, метание гранат и уничтожение бронетехники. В смоделированных ситуациях боевых действий закаляется характер молодых бойцов.

Наравне с парнями проверяют себя на прочность и девчонки. Раньше их обучали только по специальности для службы в пунктах пропуска. С 2025 года в качестве эксперимента несколько курсантов определили в группу обучающейся оперативной деятельности.

обкатка танком во время практики курсантов пограничной службы

"Для девушек это действительно интересно. Кто бы что ни говорил, но многие девушки хотят служить не только в органах пограничной службы, но и в общем в силовых структурах. У нас есть поблажки в плане подъемов на физической подготовке, немного другие нормативы, но мы на уровне с мальчиками выполняем все задачи", - отметила Анастасия Бондарь.

Стрельба из оружия, вождение техники, управление дронами, поиск нарушителей по следам и реагирование в случае тревоги. Тренировки будущих офицеров проходят в том числе в учебном центре под Сморгонью, куда ребята выбираются из комфортных аудиторий в среднем шесть раз за год. Сюда приезжают тренироваться перед практикой на реальной границе и от теории переходят сразу к практике.

Андрей Соловей, начальник учебно-методического управления Института пограничной службы:

"Мы ежегодно уточняем учебные программы, адаптируем их к существующим сегодня вызовам и угрозам на государственной границе. Немаловажный элемент для организации образовательного процесса - специальная военная операция, ведущаяся на территории соседних государств. Мы уделяем большое внимание общей тактической, медицинской, огневой подготовкам военнослужащих".

начальник учебно-методического управления Института пограничной службы Андрей Соловей
Андрей Соловей

Иллюзий никто не питает, курсантская ноша не самая легкая, но, как гласит известная поговорка, тяжело в учении, но легко в бою. Наладить отношения с сослуживцами, уметь вести их за собой и грамотно среагировать в критической ситуации - в этом и проявляется командир. Как считает курсант Института пограничной службы Вадим Глушец, самое главное - правильно поставить себя и представиться личному составу. Первые впечатления военнослужащих о курсанте, прибывшем на служебную практику, будут влиять на их дальнейшие отношения в ходе прохождения служебной практики. "Немаловажно и то, как офицеры построят отношения с курсантом и поставят себя перед личным составом", - подчеркнул он.

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Перед выпуском остается только имеющуюся базу закрепить и набраться боевого опыта под руководством старших наставников, которым уже приходилось сталкиваться лицом к лицу с нарушителями. Руководством Государственного пограничного комитета, командованием пограничных групп отрядов уделяется огромное внимание этому вопросу, ведь наставничество - целенаправленная работа.

шеврон офицера пограничной службы

На реальную границу будущие офицеры приезжают после каждого курса и каждый раз в новое место. Курсанты должны прочувствовать на себе тонкости службы на всех направлениях.

Четверокурсник Владислав Ермоленко проходит практику на "зеленой границе" (так называют службу в пограничной заставе) в качестве идеолога. В обязанности этой должности входит контроль за личным составом, их распорядком дня, проведение с военнослужащими занятий, а еще патрулирование местности в составе пограннарядов.

"На итоговую практику курсанты прибывают в подразделение, знакомятся с личным составом и приступают к выполнению предписанных программами практики задач. В целях закрепления теоретических знаний, умений, навыков, полученных в период обучения в Институте пограничной службы, курсанты прибывают в подразделения, непосредственно охраняющие государственную границу", - разъяснил начальник отдела идеологической работы Гродненской пограничной заставы Александр Ильенко.

начальник отдела идеологической работы Гродненской пограничной заставы Александр Ильенко
Александр Ильенко

По возвращении в институт четверокурсников ждет защита практики, сессия, госэкзамены. Финальная стажировка - важный этап для молодых бойцов. На протяжении месяца они пробовали себя в роли офицеров, обеспечивали охрану рубежей и тренировались принимать решения в качестве командиров, кем в скором времени им предстоит стать после выпуска из института.

Образовательный процесс, как говорят в институте, является живым организмом. Он постоянно меняется и подстраивается под имеющиеся реалии. Преподаватели, тоже действующие пограничники, неизменно следят за обстановкой у рубежей. Актуальные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваемся сегодня, рассказывают в институте, а с нового учебного года внедрят в программу подготовки будущих пограничников. И нужно заметить, что этим ребятам в процессе учебы, по сравнению с их другими ровесниками, приходится взрослеть значительно быстрее.

процесс обучения в Институте пограничной службы Беларуси

Анастасия Бондарь: "Учиться в институте - значит находиться вдали от дома. Я это восприняла совершенно спокойно. Нужно научиться быть не одному, а в коллективе, потому что это уже другая семья. Нам дают какие-то полномочия на выполнение различных задач, мы сами принимаем решения, за нами могут наблюдать, но, как правило, большинство офицеров доверяют обучающимся в институте и дают принимать самостоятельные решения".

Совсем скоро у четверокурсников прозвучит финальный аккорд - смена курсантских погон на лейтенантские. Уже в качестве действующих офицеров они отправятся на свои места прохождения службы. Кстати, до распределения никто не знает, куда его направят - охранять восточные, западные или южные рубежи государства.

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Везде свои особенности службы, но главное, есть четкое осознание, на каком бы направлении ни пришлось нести службу, от действий зависит не только порядок на границе, но и безопасность всей страны. Каждое новое поколение пограничников несет в себе эту мысль, сохраняя традиции своих предшественников, а потому случайных людей здесь быть не может.

Как девушки и юноши наравне учатся принимать ответственные решения в реальных условиях. Почему именно практико-ориентированное обучение позволяет новому поколению защитников уверенно встать на стражу государственных рубежей Беларуси. Подробности об этом и не только смотрите в специальном репортаже.

Главное фото: sb.by

Разделы:

ОбществоОбразование

Теги:

Специальный репортажпограничники