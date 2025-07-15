Почему последние заявления Трампа можно назвать хорошей новостью - экспертное мнение

Дональд Трамп сделал заявление для Москвы: для урегулирования конфликта в Украине он дает 50 дней, иначе Россию и ее партнеров ждут 100-процентные пошлины.

О пошлинах Трампа, новом военном пакете помощи Украине своим мнением в студии "Первого информационного" поделился директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

"Согласитесь, несмотря на некоторые разочарования с заявлениями Трампа, можно сказать, что он продолжает держать информационную повестку. Случилось то, что случилось. В любом случае, для российских и белорусских аналитиков все предсказуемо. Это хорошая новость, - констатировал эксперт. - То есть в принципе заявления прогнозируемые, мы можем прийти к нужному для нас результату".

По словам Никиты Беленченко, американский лидер не оставит Украину. Несмотря на то что Трамп неоднократно говорил, что украинский конфликт начал не он, а администрация Байдена, для нынешнего американского президента поражение Украины будет и его поражением.

С одной стороны, это будет политическим поражением всех республиканцев, считает эксперт, потому что демократы будут говорить: "Мы на протяжении двух лет держали эту повестку, мы пытались задавить Россию, осталось буквально чуть-чуть, и мы бы это сделали, но пришел Трамп и начал свои мирные переговоры, он спутал все карты и не дал нам это все реализовать".

"Второе - то количество вооружения, которое осталось в США. Они прекрасно понимают, что его надо продавать. Трамп не хочет продавать американское вооружение напрямую Украине, поэтому он задействует НАТО и Европейский союз, чтобы они покупали. Для него это выгодно. Конечно, если он будет продавать наступательное либо оборонительное вооружение напрямую Украине, он сразу должен получить стопроцентную предоплату. Он прекрасно понимает, что это хорошее средство зарабатывания денег, - пояснил Беленченко. - То есть он всячески будет это все поддерживать. Это самое главное, что мы видим. Поэтому вряд ли здесь что-то изменится".

Гость в студии отметил: важно, что это заявление Трампа показало - он не собирается вникать в российские претензии. Да, американский президент посылал своих спецпредставителей в Россию, были специальные представители в Украине, которые пытались разобраться в этом кризисе, но по факту оказалось, что, ставя ультиматум России, Трамп не собирается устранять первопричины начала специальной военной операции.

"Складывается ощущение, что это особо-то и не было интересно ему никогда. Получается, что ему важен бизнес", - резюмировал Никита Беленченко.