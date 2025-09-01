3.69 BYN
Почему саммит ШОС вызвал такую острую, даже негативную реакцию в западном мире
Почему саммит ШОС вызвал такую острую, даже негативную реакцию в западном информационном и политическом пространстве? Своим мнением в студии "Первого информационного" поделилась аналитик Юлия Абухович.
"Представьте себе: главы государств множества стран на целую неделю уезжают, фактически оставляя свои страны. О чем это говорит? О том, что в этих государствах царят спокойствие и порядок. Единственный глава государства, который не смог приехать, это президент Индонезии: там начались беспорядки. Все остальные прибыли. Государство продолжает жить и работать, никаких катаклизмов не происходит - по крайней мере, на ближайшую неделю. Скажите, какая европейская страна позволила бы себе, чтобы глава государства уехал куда-то больше чем на день и спокойно вернулся. Это первый момент ", - отметила гость студии.
Второй момент в повестке саммита ШОС, подчеркнула аналитик, - мир, развитие, многополярность, учет интересов всех стран - красивая, ориентированная на развитие повестка.
"А что происходит в Евросоюзе? Достаточно посмотреть последние новости. Там очередное путешествие по белорусско-польской границе, новые обещания вооружений, очередные вливания денег в войну. Никакой повестки развития. Хотя с экономикой у стран Евросоюза, как мы уже не раз обсуждали, ситуация весьма неприятная. А страны ШОС сегодня демонстрируют оптимистичный и впечатляющий рост, который настраивает на будущее и прогрессивное развитие", - подвела итог эксперт.