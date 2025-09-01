Почему саммит ШОС вызвал такую острую, даже негативную реакцию в западном мире

"Представьте себе: главы государств множества стран на целую неделю уезжают, фактически оставляя свои страны. О чем это говорит? О том, что в этих государствах царят спокойствие и порядок. Единственный глава государства, который не смог приехать, это президент Индонезии: там начались беспорядки. Все остальные прибыли. Государство продолжает жить и работать, никаких катаклизмов не происходит - по крайней мере, на ближайшую неделю. Скажите, какая европейская страна позволила бы себе, чтобы глава государства уехал куда-то больше чем на день и спокойно вернулся. Это первый момент ", - отметила гость студии.