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Почему сегодня важны новые медиатрибуны, разбирались эксперты "Клуба редакторов"
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Интервью Президента Беларуси блогеру - информационная дверь, которая ведет напрямую в США. Почему новые медиатрибуны сегодня так важны? Обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".
Американский гость в Минске рассказал, почему слова Александра Лукашенко важны для западной аудитории. Добавим, далеко не только для западной.
А также где сегодня по-настоящему соблюдают права человека и что происходит с перезапуском выборов в Румынии? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале news.by.