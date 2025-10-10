Почему Содружество - это золотой ресурс постсоветских стран

Если составить топ геополитических кошмаров Запада, то возрождение СССР гарантированно войдет в пятерку. А ведь СНГ изначально было нечто вроде ребрендинга СССР.

Да, неожиданно для многих оно оказалось дымовой завесой для гибели Советского Союза. Но при создании в 1991 году СНГ - это махина на 20 млн кв. км! Где 250 млн душ дышат одним воздухом от Балтики до Тихого океана. И, знаете, этот ресурс и сейчас не до конца растерян. Он был законсервирован. Его десятилетиями хоронили, списывали со счетов, называли "клубом бывших", "постсоветским призраком".

И вот, похоже, этот "призрак" материализовался, причем в несколько новой форме. Помните, как Илья Муромец лежал парализованным на печи 33 года, а потом раз - встал и стал богатырем, легендарным воином-защитником. Вообще, типично наша история.

"СНГ плюс": дверь в большую игру

В Душанбе происходит тихая, но революция: Содружество сбрасывает с себя шкуру "закрытого клуба" и заявляет права на место под солнцем на мировой арене. Идея "СНГ плюс" - какая-то бюрократическая инициатива. Это стратегический ход, попытка создать новую полюсность в мире, который все больше дробится на центры силы. Это ответ на вызовы времени. Причем ответ прагматичный и, что важно, уже обкатанный в ШОС и БРИКС. Там это работает. А все, что работает, надо использовать, чтобы оно работало на нас. Сегодня в Душанбе учреждают "СНГ плюс", где третьи страны - Китай, Индия, может, даже турки или персы будут иметь возможность влиться в нашу площадку, как река в океан. Александр Лукашенко давно об этом говорил и ратовал за расширение влияния СНГ. Он предлагал принципиально новую логику: не замыкаться в себе, а наоборот, становиться узлом, центром притяжения для более крупных организаций. Он видел СНГ не как музейный экспонат, а как живой организм, полезный для экономик его участников.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"СНГ по-прежнему остается такой материнской платой базовой организации. При этом хочу обратить внимание на то, что все-таки в состав Содружества входит ряд государств, которые не охвачены более глубокими интеграционными проектами, такими как ОДКБ и ЕАЭС, например, Туркменистан. Наличие площадки СНГ позволяет включать в процессы интеграционные большинство стран постсоветского пространства. Это, конечно, очень большое дело, большой плюс".

А в чем, собственно, польза? Второй год подряд темпы роста ВВП в государствах СНГ бьют среднемировые показатели. Это вам не воспоминания о советском мороженом. Это конкретные цифры, которые означают рабочие места, контракты и развитие. Это общий рынок, общая инфраструктура и, что критически важно, общее экономическое пространство. В условиях, когда мир рвут на части торговые войны и санкции, способность сохранить и наращивать экономические связи на огромном пространстве от Минска до Душанбе - это дорогого стоит. Это ресурс! СНГ - это 4,3 % глобального ВВП по паритету покупательной способности, с нефтью, газом, руками и мозгами. С 2011-го зона свободной торговли СНГ - это рынок на 280 млн человек, где барьеры рухнули, как Берлинская стена, и товарооборот взлетел на 40 %.

Так что же даст "СНГ плюс"? Все просто. Кислород. Это выход за пределы постсоветской географии в мир глобального большинства. Предоставление Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ - это первый конкретный шаг. Это мост между двумя крупнейшими региональными структурами.