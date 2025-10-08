Почему Украина не сможет вступить в ЕС, рассказал Бороденко

"Мы знаем, что к каждой стране, которая рассматривается как кандидат на вступление в ЕС, есть целый ряд требований, критериев, которым страна должна соответствовать. Будем честными, Украина не соответствует ни политическим критериям, ни антикоррупционным, тем более ни экономическим и прочим-прочим. Соответственно мы понимаем, что все эти обсуждения сейчас, что мы должны принять Украину в ускоренном темпе и так далее, это все сугубо политика. Политические амбиции, понятно, Киева и еврочиновников, и не только, есть такие национальные представители национальных правительств, которые горячо это поддерживают".