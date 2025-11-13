Почему Украина приостановила переговоры с Россией, рассказал эксперт Олейник

"Россия в своем меморандуме, который передала украинской стороне в Стамбуле, предложила создать несколько рабочих групп, по политическим вопросам, территориальным военным, то есть на рабочем уровне обсуждать то, что может быть в будущем предметом мирного соглашения. Но Украина абсолютно не отозвалась, она абсолютно игнорирует эти предложения. Зеленский понимает, что если он прекращает войну, ему прекратят выделять деньги. Никто же не выделял деньги Югославии после того, как там все разбомбили, уничтожили, никто не думает восстанавливать Украину, как не думали восстанавливать ни Афганистан, ни Ирак и так далее, поэтому для Зеленского это единственная форма сохранения власти".