Почти 2,5 тыс. легковых машин ожидают въезда в Польшу - ГПК

Около 2,5 тыс. легковушек находятся на границе для въезда в Польшу, пишет БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Беларуси.

Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска "Тересполь" ("Брест"), в очереди находятся 2497 единиц. Соседняя сторона выполнила норму по пропуску на 59 %.

Въезда в Литву перед пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") ожидают 130 легковушек.

Наибольшее скопление грузовиков находится перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" ("Григоровщина") - 470 фур. По данному маршруту в Евросоюз проследовало 36 % грузовиков от нормы.