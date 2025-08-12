3.72 BYN
Почти 2,5 тыс. легковых машин ожидают въезда в Польшу - ГПК
Около 2,5 тыс. легковушек находятся на границе для въезда в Польшу, пишет БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Беларуси.
Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска "Тересполь" ("Брест"), в очереди находятся 2497 единиц. Соседняя сторона выполнила норму по пропуску на 59 %.
Въезда в Литву перед пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") ожидают 130 легковушек.
Наибольшее скопление грузовиков находится перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" ("Григоровщина") - 470 фур. По данному маршруту в Евросоюз проследовало 36 % грузовиков от нормы.
Более 370 единиц грузового транспорта фиксируется перед литовским погранпереходом "Шальчининкай" ("Бенякони"), его сотрудники оформили 34 % большегрузов. За сутки контрольные службы "Мядининкая" ("Каменный Лог") оформили всего 15 % авто от нормы.