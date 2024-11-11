Подарить любовь и счастливое детство - супружеская пара воспитывает 10 детей, 8 из них приемные

Подарить любовь, счастливое детство, заботу и помочь детям с нелегкой судьбой найти свое место в жизни. Такие цели поставила для себя супружеская пара Жанна и Иван Дорошенко в 2019 году, когда впервые взяли маленьких подопечных. В замещающих семьях они учатся базовым бытовым навыкам, тем знаниям, которые не разовьешь в интернате. И главное - рядом мама, которую всегда можно обнять. Праздники здесь - пир на весь мир.

"У меня все дети большие умнички, никто без дела не сидит, - рассказывает родитель-воспитатель Жанна Дорошенко. - Так получилось, что наша семья сложилась в основном из мальчишек. Семеро мальчишек и только трое девочек. У нас больше занимаются спортом: спортивной гимнастикой, спортивным ориентированием, тяжелой атлетикой. Более творческое занятие - моделирование кораблей. Младшие по игровым кружкам. В общем все при деле. Я ими горжусь. Помогают по первой моей просьбе, бегут наперегонки".

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