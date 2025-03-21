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Подбрасывали детей на штыки: как нацисты во время ВОВ расправлялись с партизанами и их семьями
В годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики уничтожали людей на территории Беларуси по отработанной схеме. Это все стало известно благодаря изучению партизанских и немецких отчетов.
Согласно информации, перед тем, как уничтожить мирных жителей, фашисты проверяли у них документы, далее сгоняли людей в постройку, как правило, на окраине деревни либо в какой-то один дом, поджигали его и выставляли пулеметчиков для расстрела тех, кто пытался спастись.
Был и другой вариант - немцы заходили в дома и расстреливали человека там, а потом дом поджигали.
Эти схемы были выработаны конкретно для проведения карательных акций. В отчете также указывалось, что была сожжена бандитская деревня.
Алеся Корсак, проректор Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой, кандидат исторических наук:
"К бандитам они причисляли не только партизан, но и все население, которое находилось в партизанской зоне. Подвергались карательным акциям и люди иного населенного пункта, если большая часть чьих-то родственников принадлежала партизанам. Жителей жгли, уничтожали партизанские семьи".
Кандидат исторических наук отметила, что немецко-фашистские захватчики называли бандитами партизан так, потому что в этом слове уже заложен такой смысл, как "уголовный элемент, который подлежит наказанию". Нацисты при таких расправах не щадили и детей - подбрасывали на штыки, бросали о камни.
"Одна женщина рассказывала, когда их вели на расстрел, она шла со своим сыном, который был обут в резиновые галоши. И эта женщина спросила у него, зачем он их надел, ведь в резиновой обуви ноги долго гореть будут", - пересказала Алеся Корсак.
По какой методике ведется подсчет пострадавших населенных пунктов. Как происходит поиск ранее неизвестных уничтоженных деревень. О каких ужасах войны рассказывают свидетели тех событий, смотрите в "Актуальном интервью".