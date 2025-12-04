"Поддержка этой программы - это голос народа" - как в Беларуси слушают своих граждан на ВНС

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62e6dd8e-786b-4cec-8fb3-b31a14eb850c/conversions/1f7a1b6d-266e-4573-8d6c-3059dc290a41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62e6dd8e-786b-4cec-8fb3-b31a14eb850c/conversions/1f7a1b6d-266e-4573-8d6c-3059dc290a41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62e6dd8e-786b-4cec-8fb3-b31a14eb850c/conversions/1f7a1b6d-266e-4573-8d6c-3059dc290a41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62e6dd8e-786b-4cec-8fb3-b31a14eb850c/conversions/1f7a1b6d-266e-4573-8d6c-3059dc290a41-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы будет утверждена на VII Всебелорусском народном собрании (ВНС). Зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов в "Актуальном интервью" рассказал, какую роль в подготовке документа играют обычные граждане страны.

"Мы слышим голоса, участвующие в обсуждении. В каждой области мы встречались с активом, встречались с делегатами ВНС и обсуждали основные положения этой программы. И там уже вносились предложения. Конечно же, голос каждого будет услышан", - обозначил Вадим Ипатов.

По его словам, процесс обсуждения построен так, чтобы учесть предложения от всех слоев общества. "Первое, на предварительной стадии проводится публичное обсуждение и каждый гражданин может направить свое предложение делегатам Всебелорусского народного собрания. А они у нас есть во всех уголках страны", - отметил зампредседателя.

Вадим Ипатов:

"Во-вторых, делегаты ВНС, уже получив соответствующую информацию, уже поучаствовав в соответствующих встречах, дискуссионных площадках, непосредственно при участии в ВНС будут высказывать свое мнение, ну а голосование - это заключительный этап".