"Поддержка этой программы - это голос народа" - как в Беларуси слушают своих граждан на ВНС
Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы будет утверждена на VII Всебелорусском народном собрании (ВНС). Зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов в "Актуальном интервью" рассказал, какую роль в подготовке документа играют обычные граждане страны.
"Мы слышим голоса, участвующие в обсуждении. В каждой области мы встречались с активом, встречались с делегатами ВНС и обсуждали основные положения этой программы. И там уже вносились предложения. Конечно же, голос каждого будет услышан", - обозначил Вадим Ипатов.
По его словам, процесс обсуждения построен так, чтобы учесть предложения от всех слоев общества. "Первое, на предварительной стадии проводится публичное обсуждение и каждый гражданин может направить свое предложение делегатам Всебелорусского народного собрания. А они у нас есть во всех уголках страны", - отметил зампредседателя.
Вадим Ипатов:
"Во-вторых, делегаты ВНС, уже получив соответствующую информацию, уже поучаствовав в соответствующих встречах, дискуссионных площадках, непосредственно при участии в ВНС будут высказывать свое мнение, ну а голосование - это заключительный этап".
Он также подчеркнул: "Поддержка этой программы - это голос народа, который скажет, что готов идти по этому пути".