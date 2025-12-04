Как развивается избирательная система в Беларуси для сохранения суверенитета страны

Как должна эволюционировать избирательная система в Беларуси, чтобы избежать вмешательства других стран, рассказал в "Актуальном интервью" зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов.

По его словам, избирательная система в стране должна эволюционировать, и прежде всего в соответствии с теми стратегическими документами, которые у нас существуют. "Прошлое Всебелорусское народное собрание приняло Концепцию национальной безопасности, кстати, реализовав одно из важных полномочий, которое было придано обновленной Конституцией этому высшему органу народовластия. Концепция национальной безопасности закрепила такой очень важный термин, как электоральная безопасность. Это связано с современными вызовами и угрозами", - пояснил зампредседателя.

Дело в том, что через электоральную систему можно воздействовать на умы и сердца избирателя и, соответственно, обеспечивать внедрение абсолютно чуждых для страны интересов. Вадим Ипатов

Поэтому, как отметил он, защита электорального процесса - это очень важный вопрос. "И я думаю, на это будет направлена как практическая деятельность нашего центрального избирательного органа, так и дальнейшие предложения по совершенствованию законодательства", - обозначил Вадим Ипатов.

Кроме того, сегодня очень много говорят о цифровизации, о развитии информационно-цифровых технологий, в том числе в избирательной сфере. "И здесь тоже должно быть все взвешено в принятии решений, - подчеркнул он. - Мы видим, как в отдельных электоральных процессах звучат голоса о том, что какие-то страны воздействуют на чьи-то выборы. Поэтому мы должны это учитывать в построении своей системы и всячески исключать эту возможность".

"Кроме того, защита персональных данных - это важная государственная задача, которая определена у нас соответствующим законом. И, кстати, в обновленной Конституции закреплена целая норма, которой раньше не было, по защите персональных данных, и это забота государства, - напомнил зампредседателя. - И здесь электоральный процесс не может быть без защиты персональных данных. Составление списков - чтобы они были прозрачные, понятные, и каждый человек при этом не боялся, что эти данные при составлении списков каким-то образом могут быть предоставлены не в те руки".