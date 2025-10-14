Поддержка, которая важна: приемных родителей чествовали в Палате представителей

Чествовали 14 октября и приемных родителей. За их труд и безграничную любовь к детям благодарственные письма вручил председатель Палаты представителей.

Игорь Сергеенко и депутаты встретились с воспитанниками приемных семей - студентами первых курсов вузов и их родителями-воспитателями. Теплая и душевная встреча прошла в Палате представителей. Здесь собрались 10 семей со всей страны. Сегодня они - пример не только для своих детей, но для всех белорусов. Кто-то за родительскую "карьеру" воспитал более 40 ребят, кто-то вдохновил старших тоже стать родителями-воспитателями.

Татьяна Яковук, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

"Я счастливый человек. Я столько тепла, столько любви чувствую от своих детей. Все они до сих пор со мной поддерживают связь. У меня со всеми очень теплые, прекрасные отношения. Для меня семья - самый важный аспект, самый дорогой в моей жизни. Самые родные, самые любимые и дорогие гости - это мои дети у меня дома".

"Я попала в семью, в детский дом семейного типа семьи Абрамук. Прожила там 9 лет. Я очень благодарна моей маме и моему папе за их поддержку, за заботу. За то, что, несмотря на то, что я уже студентка, они все равно поддерживают со мной связь. Я приезжаю к ним каждые выходные. Мы общаемся. И в дальнейшем, я надеюсь, что мы будем поддерживать друг друга. Я очень люблю эту семью", - рассказала студентка Брестского университета им. А. С. Пушкина Елена Зинчук.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Очень важно, что мы поддерживаем детей, которые в силу разных обстоятельств лишены любви биологических родителей. И вот сегодняшний праздник в стенах Палаты представителей тому пример, что дети растут достойными гражданами нашей страны, поступают в высшие учебные заведения и колледжи. И действительно, государство патронирует их дальше, предоставляя государственную защиту, выплачивая дополнительные финансовые ресурсы, помогая затем и с жильем, трудоустраивая и поддерживая на первых порах трудовой жизни".