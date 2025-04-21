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Подиум для загара, новые кабинки для переодевания. Как минские пляжи готовятся к летнему сезону
Пляжи Минска активно обновляются к летнему сезону: зоны отдыха станут еще комфортнее.
Для повышения качества и безопасности устанавливают современное оборудование.
Летний сезон уже приближается, активная подготовка идет уже сейчас. Так, зоны отдыха для жителей и гостей Минска станут еще удобнее. Ведь к новому купальному сезону пляжи столицы ожидают существенные изменения. В городских зонах отдыха установят свыше 300 единиц нового современного детского и спортивного оборудования.
Марина Макарова, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП "Минское лесопарковое хозяйство", рассказала, какие работы уже выполнены и что еще предстоит осуществить: "В настоящее время из запланированного оборудования уже установлено 150 лежаков. Также собственными силами изготовлены беседки, теневые навесы, столы со стульями, скамейки. Из новинок появился подиум для загара. Также осуществляется установка спортивного и детского игрового оборудования. Появятся новые кабинки для переодевания. Активно помогают в покраске и уборке территории администрации районов Минска".
Напомним, что купальный сезон в Беларуси начинается в мае и завершается в сентябре. В это время вода в водоемах достаточно прогревается, а температура воздуха стабильно держится на комфортном уровне.