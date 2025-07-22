Подразделения МЧС ликвидировали пожар в общежитии по ул.Солтыса в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По оперативной информации, произошло загорание имущества в двухкомнатной квартире на площади 20 кв.м. Работники МЧС совместно с персоналом эвакуировали 50 человек, из них 15 детей. Сообщается, что пострадавших нет.