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Подразделения МЧС ликвидировали пожар в общежитии по ул. Солтыса в Минске
Автор:Редакция news.by
Подразделения МЧС ликвидировали пожар в общежитии по ул.Солтыса в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По оперативной информации, произошло загорание имущества в двухкомнатной квартире на площади 20 кв.м. Работники МЧС совместно с персоналом эвакуировали 50 человек, из них 15 детей. Сообщается, что пострадавших нет.
На месте происшествия работало 12 единиц техники. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.