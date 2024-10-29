Подведение итогов. Оперативный сбор руководителей военного ведомства прошел под Слуцком

Защита от беспилотников, оперативное оборудование укрепрайонов, подведение итогов учебного года и задел на будущий. 13 ноября под Слуцком прошел оперативный сбор руководителей военного ведомства.

По словам министра обороны, напряженная обстановка заставляет быть готовыми к современным вызовам и учитывать опыт современных конфликтов.

Оперативный сбор командного состава ВС

Весьма жаркий и громкий прием сегодня устроили для участников оперативного сбора под Слуцком.

По замыслу маневров, условный противник нанес ракетный удар по мостам. Наши транспортные войска сразу приехали на место, чтобы починить переправы и показать свои технические возможности. К слову, до начала сбора для руководителей военного ведомства представили военную технику, вооружение, которое уже стоит, скажем так, на вооружении нашей армии, причем в таком антидроновом исполнении (сами военные по-простому называют такую защиту мангалами). Впрочем, как показывает специальная военная операция, даже самые простые решения являются весьма действенными.

Также о подготовке наших Вооруженных сил рассказал министр обороны Беларуси.

"Напряженность возле наших границ, бесконтрольная милитаризация наших соседей, агрессивная риторика, нежелание руководства находить (прежде всего соседних с нами государств) какие-то точки соприкосновения - это все, конечно же, отражается (в том числе и конфликт на юге нашей страны, в Украине) на военной безопасности нашего государства, - рассказал Виктор Хренин, министр обороны Беларуси. - В таких условиях мы адекватно реагируем, конечно же, уточняли свои планы подготовки. Понимая эту обстановку и в рамках адекватного реагирования, мы обязаны выполнять свои задачи, повышая боеспособность наших Вооруженных сил. Продолжилась поставка новых и перспективных образцов вооружения и военной техники, вооруженной силы. В этом году мы приняли более 60 различных образцов".

13 ноября для руководителей военного ведомства представили военный лагерь. Он также был построен по опыту специальной военной операции. Современные блиндажи обеспечивают комфортные условия для проживания бойцов. Также они обеспечены антидроновой защитой. Это сегодня актуальная тема.