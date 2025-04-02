Поглощение или прочный союз? Как Беларусь и Россия уже почти 30 лет развивают сотрудничество

В начале 2000-х годов Россия начала по-новому открывать для себя Беларусь, ведь как таковых контактов еще не было - они только устанавливались.

Развал СССР показал, что жить по разные стороны баррикад на новой политической карте будет гораздо сложнее, поэтому в январе 1995 года было подписано соглашение о Таможенном союзе, а через месяц стороны заключили Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В апреле 1996-го было образовано сообщество Беларуси и России, а спустя еще пару лет страны объединились в союз.

Владимир Путин и Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea820d1a-07a6-4767-ab7a-c1629f60f319/conversions/d5505f3c-07c8-4c17-abd2-db4d7b4f63a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea820d1a-07a6-4767-ab7a-c1629f60f319/conversions/d5505f3c-07c8-4c17-abd2-db4d7b4f63a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea820d1a-07a6-4767-ab7a-c1629f60f319/conversions/d5505f3c-07c8-4c17-abd2-db4d7b4f63a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea820d1a-07a6-4767-ab7a-c1629f60f319/conversions/d5505f3c-07c8-4c17-abd2-db4d7b4f63a9-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Путин и Александр Лукашенко

В начале нулевых шла только вторая пятилетка Договора о создании сообщества Беларуси и России и первая в Союзном государстве. Тогда делали ставку на рыночную экономику, но то, что впоследствии будем вместе развивать мирный атом и осваивать космос, и предположить не могли.

По воспоминаниям корреспондента газеты "Известия" по Астраханской области России (2002-20008 гг.) Сергея Попова, для него стало полной неожиданностью получить приглашение от пресс-службы Президента Беларуси Александра Лукашенко посетить республику с пресс-туром. "Это было настолько демократично и непоказушно. Мы приехали в Минск и перед нами открыли в Администрации Президента карту и сказали: "Куда вы захотите поехать, туда мы вас и отвезем", - сказал Сергей Попов.

Сергей Попов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e89888b-31ff-481a-a99a-6fa91f965976/conversions/38a2bcd1-f520-47c6-9f6f-5072962e5ca2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e89888b-31ff-481a-a99a-6fa91f965976/conversions/38a2bcd1-f520-47c6-9f6f-5072962e5ca2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e89888b-31ff-481a-a99a-6fa91f965976/conversions/38a2bcd1-f520-47c6-9f6f-5072962e5ca2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e89888b-31ff-481a-a99a-6fa91f965976/conversions/38a2bcd1-f520-47c6-9f6f-5072962e5ca2-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Попов

Тогда он и другие журналисты выбрали Могилевскую область, которую всю объездили вдоль и поперек, и, как признался корреспондент "Известий, везде видели белорусский порядок и дисциплину. Репортажи о белорусском качестве и порядке разлетелись по разным регионам огромной России - от Астрахани до Архангельска. Глазами российских журналистов простые россияне видели и белорусское гостеприимство, и открытость, которые сохранил народ Беларуси, несмотря на все сложности 1990-х годов.

Сегодня за союзом Беларуси и России следит весь мир, называя отношения двух стран примером региональной интеграции. Белорусское для россиян, а для белорусов российское давно перестало быть чем-то импортным.

Мы не видим никакой разницы. Если мы говорим белорусское, то подразумеваем самое качественное. За это я голосую своим кошельком. Сергей Попов

"В обществе происходили разные дискуссии, как вести отношения с Россией. Но благодаря референдуму, в котором абсолютное большинство населения поддержало курс на интеграцию с Российской Федерацией, Беларусь нашла мощного и надежного союзника. В первую очередь, торгового партнера, благодаря которому мы смогли выйти из сложной ситуации", - ведущий архивист Национального архива, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Виталий Гарматный.

Союз Беларуси и России - это не политический проект, как может показаться на первый взгляд. Идея его создания шла из народных глубин и получила закрепление на высшем уровне. На референдуме в Беларуси, где на всеобщее голосование был вынесен вопрос интеграции с Россией, свои голоса в поддержку отдали больше 80 % белорусов. При этом, как бы ни пытались те, кому не выгоден прочный союз, прогнозировать поглощение одного государства другим, Беларусь и Россия еще на пороге определились о равноправии и взаимовыгодных отношениях, которые будут строить на принципах дружбы и добрососедства.

Фото: Детский правовой сайт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc50a96-5f8d-4ac6-abaf-cbf8d91f757d/conversions/5f52d13e-d260-490f-b0f5-74c41bcf59a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc50a96-5f8d-4ac6-abaf-cbf8d91f757d/conversions/5f52d13e-d260-490f-b0f5-74c41bcf59a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc50a96-5f8d-4ac6-abaf-cbf8d91f757d/conversions/5f52d13e-d260-490f-b0f5-74c41bcf59a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc50a96-5f8d-4ac6-abaf-cbf8d91f757d/conversions/5f52d13e-d260-490f-b0f5-74c41bcf59a2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Детский правовой сайт

"На мой взгляд, главная особенность Союзного государства - прозрачные отношения, равноправие, понимание взаимовыгодности без силового и санкционного давления. Таких честных отношений в других блоках не так уж и много. Если мы возьмем, к примеру, Евросоюз, то там столько существует грызни. Польша грызется с Германией, а Италия - с Францией. А мы реально являемся примером межгосударственных отношений", - отметил политолог, руководитель аналитического агентства "Стан-Центр" (Россия) Андрей Выползов.

Турбулентность на геополитической карте, западные санкции и перелом архитектуры мировой безопасности стали настоящей проверкой на прочность, которую в Союзном государстве не просто прошли, а год за годом стирали барьеры и становились еще ближе, создавая равные условия для граждан Беларуси и России, для кооперации предприятий. Эти мотивы отражают пункты 28 отраслевых союзных программ, где есть место и унификации законодательства, и формированию общих правовых основ, где каждый принятый документ должен нести практический смысл для отдельно взятого гражданина.

Сотрудничество в медицине

В Ульяновской области (а это больше чем за тысячу километров от Минска) лечат бесплатно протоном белорусов. Это проект, который наглядно показывает результаты интеграции.

Денис Курило из Лиды согласился рассказать свою историю. У него случился рецидив болезни, и было проведено хирургическое лечение в Республике Беларусь, а потом научный консилиум принял решение о необходимости направить его на дальнейшую терапию в РФ, поскольку там имеется инновационное и высокотехнологичное оборудование.

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Такая помощь россиянам и белорусам с новообразованиями пришла благодаря реализации мероприятий Союзного государства. Лечение граждан Беларуси и России с использованием протонной терапии финансируется из союзного бюджета.

Сотрудничество в науке

Беларусь и Россия - пример прочности сотрудничества и в науке. Сегодня это подтверждается самыми разными отраслями, а труды ученых зачастую становятся ключевым драйвером. Между Беларусью и Россией уже насчитывается порядка 80 научных программ.

Кстати, белорусы стали первыми, кто с российскими коллегами отправился в экспедицию в Арктику.

Александр Сабуров, директор Института стратегического развития Арктики, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова:

"В 2021 году была белорусская участница в экспедиции "Арктический плавучий университет". У Беларуси много сильных научных институтов, университетов. И мы увидели по уровню знаний коллеги большой потенциал по изучению Арктики. С Беларусью мы видим поле для деятельности, особенно ввиду того, что наши страны близки культурно и политически".

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Белорусские ученые сотрудничают с крупнейшими российскими научными центрами и высокотехнологичными корпорациями. Интеграция не просто практико-ориентирована. Отечественные разработки в российско-белорусском пространстве становятся взаимодополняемыми. Так, собрав возможности научных школ воедино, рождаются проекты на злобу санкциям.

По словам директора Института физики Национальной академии наук Беларуси Сергея Гапоненко, белорусские ученые выполняют программу (в ней больше 20 проектов) совместно с российскими организациями, головной является Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН. Больше 20 разработок должны завершиться уже в 2026 году. Некоторые из них будут серийными, что-то станет штучной разработкой, что-то будет воспроизводиться по индивидуальным заказам. Еще часть станет новыми технологиями.

А вообще, гуманитарное сотрудничество уже давно воспринимается как данность для граждан Союзного государства, где отсутствуют ограничения свободы передвижения, провоза товаров и услуг, смены места жительства и трудоустройства. В наших странах обоюдно признали пенсии, имеются равные права в медицинском обеспечении и получении образования. И это только часть реализованной программы социальной адаптации для россиян и белорусов. И этот курс лидеры двух стран намерены только укреплять.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы договорились с Президентом России, что все преодолеем. Все сделаем для того, чтобы наши народы были не худшими, а лучшими в мире. Мы ничего чужого не хотим, но есть и твердое условие: свое не отдадим. На этом стояли и стоять будем".

"В нашем с Президентом Беларуси совместном заявлении четко подтвержден настрой на дальнейшее активное развитие многоплановых российско-белорусских связей. Россия и Беларусь продолжат сообща строить Союзное государство, углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни и благосостояния граждан двух стран", - заявил Президент России Владимир Путин.

Протокол о внесении изменений в двухсторонний договор о равных правах граждан

На встрече в Москве 13 марта 2025 года был сделан еще один важный шаг для укрепления белорусско-российской интеграции - подписан протокол о внесении изменений в двухсторонний договор о равных правах граждан.

Это открывает возможность белорусам избирать и быть избранными в местные органы власти. Россияне же у нас этим правом уже пользуются не один год. С 1 марта официально отменен и роуминг между Беларусью и Россией, поэтому жители двух стран уже могут совершать звонки и пользоваться интернетом по бюджетным тарифам.

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Общие семейные истории

Общая семейная история уроженки России Анастасии и белоруса Дмитрия началась 15 лет назад. Их в свое время познакомили друзья.

Из города Руза Московской области Анастасия переехала в Городок Витебской области, где они и обрели настоящее счастье.

"Здесь я ощущаю себя дома. Очень полюбила этот город. Когда мой будущий муж привез меня сюда, поняла, что не хочу отсюда уезжать", - поделилась эмоциями многодетная мама, уроженка России Анастасия Кубанкова.

Сейчас Кубанковы доделывают ремонт дома. Сам Дмитрий строитель, а Анастасия работает в детском саду делопроизводителем. Уважение, общие взгляды и ценности - это их крепкий фундамент семейного счастья.

Не чувствуют себя чужаками и белорусы в России. Например, Раиса Берестень давно переехала туда из Беларуси. По ее словам, у нее не было плана переехать в РФ, ведь в Беларуси она была руководителем предприятия, занимавшегося производством гофротары. Но Астрахань ее впечатлила, и Раиса остановилась здесь.

Увеличение товарооборота

Цифры товарооборота растут каждый год, а в 2024-м объем торговли товарами и услугами вовсе достиг рекорда - наторговали больше чем на 57 млрд долларов. А это только подтверждает, что экономические санкции против Беларуси и России обернулись не катастрофой, а мотивацией более активно заняться производством и импортозамещением. Например, в той же Астрахани для развития в регионе сельского хозяйства благодаря прочности белорусско-российских отношений предложили несколько программ поддержки, где Беларусь берет на себя часть процентов при покупке трактора в лизинг.

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Дамир Усманов, фермер:

"Я первый раз выбрал обычный синий трактор старого образца. Потом мне предложили в торговом доме "МТЗ-Ставрополь" посмотреть новые дизайны тракторов. Разница была небольшая, но зато заметнее был комфорт. На новый свой посмотрел сразу, он мне и понравилось. Отдаю приоритет МТЗ еще и потому, что нужно поддерживать своего производителя".

Общая история

Беларусь и Россия вместе пишут уникальную союзную историю.

Экономический рынок поддерживает своего производителя лишь отчасти. Политическая, культурная, историческая близость народов проверена временем. Мы вместе храним общую историческую память, восстанавливая имена тех, кто стоял за Отчизну. Благодаря совместным поисковым отрядам и сегодня открываются новые факты и места. Например, уже известно о захороненных земляках на берегу Белого моря. В списке тех, кто лежит в братской могиле, есть и белорус Константин Алексейчик.

Она изложена в том числе на страницах изданий масштабного историко-просветительского проекта "Библиотека Союзного государства".

Над изданием "Срока давности не имеют. Преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945" немало потрудилась Генеральная прокуратура Беларуси. Эта книга и о геноциде белорусского народа, и о блокаде Ленинграда, и о роли партизан. Она в числе других была представлена на Минской международной книжной выставке-ярмарке.

"Поезд памяти" - пример того, как буквально на глазах патриотический проект вырос в символ единства и дружбы. По инициативе Совета Республики и Совета Федерации он впервые воедино собрал молодежь в 2022 году. В год 80-летия Победы географию и вовсе планируют расширить, чтобы о тех событиях, когда нацизм хотел взять верх над нашими народами, узнали и нынешние бывшие республики Советского Союза.

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История - не просто набор дат и событий, это живые свидетельства мужества и стойкости, которые мы обязаны передавать новым поколениям. Так становится понятнее, что свобода и мир - это не данность, а результат сплоченности и единства. На этой прочной основе держится истинное союзничество, где в социально-экономическом пространстве есть место равноправному и взаимовыгодному, где, опираясь на многолетнюю дружбу народов, укрепляется экономический и технологический суверенитет, развивается промышленная кооперация и программы импортозамещения, где обоюдно гарантируется защита границ от Бреста до Владивостока.