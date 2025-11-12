Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Погода в Беларуси на 13 ноября - облачно с прояснениями

Беларусь смогла обогнать знаменитый туманный Альбион по количеству туманных дней, подсчитывают белорусы в соцсетях - их целых 67 в году, в то время как в Лондоне - всего 45.

Так и 13 ноября местами возможен туман в ночные и утренние часы, а днем - облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Порывы ветра местами будут достигать до 14 м/с, температура воздуха ночью составит от - 2 по Северо-Востоку до + 5 градусов по Западу. Днем до + 10 градусов.

Анна Самофалова, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

"Через нашу Республику ожидается смещение фронтальных разделов с Северо-Запада Европы, вслед за которым будут поступать арктические воздушные массы с Севера Европы. Ожидается понижение температурного фона, но среднесуточная температура воздуха еще будет положительной, лишь в северных районах страны ночью ожидается слабый минус. В воскресенье 16 ноября в ночные часы Республика будет находиться под влиянием области повышенного давления, температура воздуха понизится от 0 до - 7 градусов, местами ожидается до - 9 мороза. Но в дневные часы температура воздуха опять начнет расти".

Анна Самофалова, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Белгидромета

В субботу 15 ноября в ночные и утренние часы по Северо-Востоку Республики есть вероятность и первого мокрого снега.

Разделы:

Общество

Теги:

погода в Беларуси