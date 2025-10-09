Покинет ли со свой пост фон дер Ляйен - прогноз от аналитика БИСИ

Вторая попытка списать со счетов немку с образованием гинеколога - главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен снова вынесен вотум недоверия. Прошлый вотум провалился, а в этот раз наблюдается невероятное единство левых и правых, которые инициировали вотум совместно.

В чем причина и какие претензии предъявляют главе ЕК, в студии "Первого информационного" рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

"Претензии известные - диктаторские замашки. Самое интересное, что сегодня в Европейском союзе это звучит практически повсеместно, - отметила Ольга Лазоркина. - И депутат от Польши выступила с более чем обличающими заявлениями, которые наталкивают на мысль, что в Брюсселе все не просто не хорошо, а есть какой-то очень серьезный кризис".

Проблема коррупции - номер один, она была раньше и сегодня она вновь актуализирована, констатировала аналитик БИСИ. История с вакцинами не забыта, и сегодня она вновь рассматривается. И то, что Урсула фон дер Ляйен толкает Европу практически к войне. Бюджет, который нужно было бы утвердить, в основном построен на военных расходах. И третье - госпожа фон дер Ляйен стала очень много употреблять слово "должен". А Европейский союз строится на консенсусе.

И, хотя вотумы недоверия ударили по репутации нынешнего еврокомиссара, Ольга Лазоркина уверена, что вряд ли в ЕС проголосуют так, чтобы фон дер Ляйен ушла со своего поста.

"У нее слишком много связей и очень многие лоббируют ее интересны - прежде всего страны Балтии, потому что они имеют соответствующие посты", - констатировала Ольга Лазоркина.

Однако, по мнению аналитика БИСИ, начинается медленный, но верный процесс того, что фон дер Ляйен уйдет на какой-то другой пост. Ведь уход ее сегодня означал бы расследование, а это скандал для всего Европейского Союза. "Ведь мы говорим не о ней лично, а о том, что последует далее. Все те заявления, которые есть, они ведь влекут не к тому, чтобы просто ее убрать, а к тому, чтобы разобраться в тех процессах, которые происходят. И если она уйдет, то образуется огромная политическая дыра, и ее нужно будет чем-то закрыть. А закрыть ее можно только расследованиями. Поэтому, я думаю, сегодня они на это точно не пойдут".