Политик Бурджанадзе: Нужно путем диалога найти общие ценности, которые стоят выше всех различий

Каждое из государств Евразии может добавить что-то интересное в общий котел. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси, подводя итоги Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Максим Рыженков подчеркнул, что политика санкций и давления со стороны Евросоюза приводит фактически к самоизоляции самого ЕС, в то время как другие страны континента активно наращивают сотрудничество.

Сотни экспертов более чем из 40 государств на протяжении двух дней писали рецепт возвращения безопасности на континент. В чем уникальность минской площадки?

Ермухамбет Конуспаев, замминистра иностранных дел Казахстана:

"Хотелось бы поздравить наших белорусских друзей с успешным проведением, с успешным началом той дискуссии, которая развивается на этой сегодня становящейся столь значимой и перспективной диалоговой площадке. Мы с самого начала говорили о том, что данная инициатива, которая была озвучена на первой Минской международной конференции, заслуживает тщательного внимания, экспертного обсуждения. И сегодня мы действительно являемся свидетелями того, что эта идея активно обсуждается".

Нино Бурджанадзе, политик-демократ, председатель парламента Грузии (2001-2008 гг.):