Политик Бурджанадзе: Нужно путем диалога найти общие ценности, которые стоят выше всех различий
Каждое из государств Евразии может добавить что-то интересное в общий котел. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси, подводя итоги Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Максим Рыженков подчеркнул, что политика санкций и давления со стороны Евросоюза приводит фактически к самоизоляции самого ЕС, в то время как другие страны континента активно наращивают сотрудничество.
Сотни экспертов более чем из 40 государств на протяжении двух дней писали рецепт возвращения безопасности на континент. В чем уникальность минской площадки?
Ермухамбет Конуспаев, замминистра иностранных дел Казахстана:
"Хотелось бы поздравить наших белорусских друзей с успешным проведением, с успешным началом той дискуссии, которая развивается на этой сегодня становящейся столь значимой и перспективной диалоговой площадке. Мы с самого начала говорили о том, что данная инициатива, которая была озвучена на первой Минской международной конференции, заслуживает тщательного внимания, экспертного обсуждения. И сегодня мы действительно являемся свидетелями того, что эта идея активно обсуждается".
Нино Бурджанадзе, политик-демократ, председатель парламента Грузии (2001-2008 гг.):
"Фактом является то, что без диалога невозможно будет решить те проблемы, глубочайшие кризисы, которые сегодня беспокоят весь мир. Поэтому нужно разговаривать, несмотря на различия, как раз когда есть различия, нужно разговаривать. Нужно постараться путем диалога найти общие знаменатели, путем диалога найти общие ценности, важнейшие, которые стоят выше всех различий".