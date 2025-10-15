Политолог-американист Дудаков: Попытки изолировать Беларусь терпят крах

"Возобновление дипломатической работы и контактов - это очень важно и показывает, что Соединенные Штаты де-факто признают полный крах попытки устроить изоляцию в Беларуси и теперь стратегию предыдущих администраций отменяют и возобновляют нормальные дипломатические контакты с официальным Минском, - считает Малек Дудаков. - Я думаю, некоторые европейские страны вполне могут последовать примеру Соединенных Штатов, особенно те страны, где у власти находятся тоже политики-прагматики, которые близки по взглядам к Трампу и к его администрации".

Политолог выразил уверенность, что такие позитивные подвижки в рамках американо-белорусских отношений могут стать фундаментом для того, чтобы в дальнейшем по тем же лекалам, по тому же алгоритму уже можно было бы нормализовать и американо-российские отношения. То есть сначала с Беларусью, а потом уже, может быть, и с Российской Федерацией - по тем же ступеням, по тем же шагам.