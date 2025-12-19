Политолог Двойников о Лукашенко: О таком Президенте многим европейским странам стоит помечтать

Политолог, публицист, председатель Фонда имени Петра Великого (Бельгия) Валерий Двойников в эфире "Первого информационного" высоко оценил деятельность Президента Беларуси Александра Лукашенко, назвав его примером лидера, о котором могли бы мечтать многие европейские страны.

"О таком Президенте, как господин Лукашенко, многим европейским странам стоит помечтать. Потому что это человек, который действительно знает, что он делает, делает очень много усилий для того, чтобы страна чувствовала себя лучше, и он заинтересован в этом. И именно эта заинтересованность в том, что его народ должен жить лучше, очень важная часть", - отметил Валерий Двойников.

По его словам, настоящий лидер работает не по графику, а круглосуточно. "Настоящий политик и лидер страны не должен просто ходить на свою работу, просто отрабатывать 8 ч в день и возвращаться спокойно домой. Нет. Настоящий политик и настоящий человек, который заботится о своем народе, работает 24 часа. И мне кажется, это как раз касается вашего Президента и многих других лидеров", - подчеркнул эксперт.

Двойников объяснил критику Беларуси со стороны Европы завистью к достижениям постсоветских стран. "Европейцы очень сильно критикуют страны бывшего Советского Союза, в частности Беларусь, Россию и так далее, потому что в какой-то степени они даже им завидуют. В каком-то степени они завидуют тому развитию, через которое прошли эти все страны, не будем забывать 1990-е. Это было не так уж давно, едва больше 30 лет назад. И за 30 лет тот скачок, который был сделан всеми странами бывшего Советского Союза, настолько огромен, что никакая европейская страна не может в это на самом деле поверить", - сказал политолог.