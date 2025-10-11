Политолог Киреев: СНГ обладает своими ноу-хау, которые выгодно отличают его от других организаций

СНГ обладает своими ноу-хау, которые его выгодно отличают даже от таких успешных организаций, как БРИКС, ШОС. Таким мнением поделился российский политолог Владимир Киреев.

"У стран СНГ есть кооперационные связи, культурный бэкграунд, что делает интеграцию стран внутри бывшего Советского Союза намного более естественной, тесной и опирающейся на десятилетиями отработанные связи. Люди внутри СНГ друг друга понимают очень легко. Существует общий культурный фон, и страны, которые готовы будут присоединиться к такому интеграционному проекту, присоединятся к уже существующему ядру", - отметил Владимир Киреев.