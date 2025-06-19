Политолог: Конфликт Ирана и Израиля негативно отразится на мировой экономике

"Ближний Восток - это кухня мировой политики. И естественно, что любые волнения, а тем более военные, весьма негативно отражаются и на мировой экономике. Только лишь нанесли удары 200 самолетов Израиля по Ирану, как цена на нефть стала подниматься сразу же к 13 %, и это сказалось в целом на отношениях всех, кто зависит от этого, притом напрямую, и стало волновать мир, притом очень серьезно", - сказал военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.