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Политолог: Конфликт Ирана и Израиля негативно отразится на мировой экономике
Военный конфликт между Ираном и Израилем, как отмечают эксперты, может привести к негативным последствиям для мировой экономики.
"Ближний Восток - это кухня мировой политики. И естественно, что любые волнения, а тем более военные, весьма негативно отражаются и на мировой экономике. Только лишь нанесли удары 200 самолетов Израиля по Ирану, как цена на нефть стала подниматься сразу же к 13 %, и это сказалось в целом на отношениях всех, кто зависит от этого, притом напрямую, и стало волновать мир, притом очень серьезно", - сказал военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Эксперт отметил, что возможность перекрытия Азмурского пролива вызывает опасения из-за того, что цена на нефть может взлететь до заоблачных показателей.