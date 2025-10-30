Политолог Манойло: В Европе призывают готовиться к войне с Россией

"Есть в целом антироссийский курс и настрой у значительной части стран Европы. И как раз эти настроения активно эксплуатируются. Потому что если Россию рисуют в качестве врага, то кому надо давать деньги - конечно, оборонно-промышленному комплексу, во-первых, и военным, во-вторых. Собственно говоря, военные активизировались по всей Европе. Они заявляют о страшном враге, что надо готовиться к войне. Готовиться надо прямо сейчас. И не случайно ведь командующий Вооруженными силами Франции заявил о том, что войну следует ожидать, но не прямо сейчас, у порога, а через 4 года. А деньги надо выделять сейчас. Для того, чтобы повышать зарплаты военнослужащих, для того, чтобы высший генералитет зарабатывал на военных заказах и на военной приемке".