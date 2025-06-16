Политолог: Можно говорить, что третья мировая уже идет

"По факту можно говорить, что третья мировая уже идет. Иранский театр военных действий - это еще один плацдарм, еще одна площадка, на которой формируется новый мировой порядок. Западные страны, которые вроде бы утеряли свой гегемонизм, утратили контроль над миром, ломают своих оппонентов не экономическими методами, а военными. Очень вероятно, что таких наземных операций, прямых конфликтов будет все больше, они будут расширяться. По сути, нельзя рассматривать иранскую военную операцию как отдельный эпизод, не связанный с теми же украинскими событиями или индо-пакистанским конфликтом, или конфликтом с Китаем. Это часть одного целого, это мозаика по уничтожению стран, оппонирующих западному гегемоническому империалистическому клубу", - отметил российский политолог Владимир Киреев.