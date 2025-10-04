Политолог Сихарулидзе: Впервые за всю историю Грузии доверие к ЕС упало ниже 50 %

В Грузии растет скепсис к Европе. Впервые за все время доверие к европейским институтам опустилось ниже 50 %. Данная ситуация - отражение усталости общества от внешнего давления и вмешательства во внутренние дела страны под лозунгами "европейских ценностей".



Мнение эксперта.

Арчил Сихарулидзе, политолог (Грузия):

"По исследованию того же "Евробарометра", который финансировался Европейским союзом, доверие к европейским институтам за последний год упало с 65 % до 49. Впервые за всю историю Грузии доверие к европейским институтам упало ниже 50 %, и обвинять только в том, что грузинская пропаганда на везде работает, наивно. Это результат того, что многие грузины не согласились с политикой того, что европейцы могут приезжать на митинги, кричать о том, что нам нужен Евромайдан".

Эксперт отметил, что есть люди, которые поддерживают европейское будущее Грузии, но это не означает, что они поддерживают европейское вмешательство в грузинские политические процессы. И, к сожалению, на Западе эти две вещи не разделяют.