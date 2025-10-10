Политолог Юрий Самонкин: Саммит СНГ показывает желание стран наращивать товарооборот

"Этот саммит показывает желание стран наращивать товарооборот и сотрудничать. Да, мы независимы друг от друга, но исторически, культурно, ментально, мы находимся рядом. Ничего с этим менталитетом невозможно сделать, а уж тем более невозможно разорвать многовековые исторические связи. Ведь там, где присутствует Азия, там действительно когда-то проходил Великий шелковый путь, и он являлся экономической кузницей периферии. Сейчас не обязательно посылать какие-то конвои с ослами, с верблюдами через пустыни и идти через Монголию. Достаточно просто наладить логистику, построить железные дороги и сделать новые товарные пути. Таджикистан замыкает тройку лидеров стран, которые активно экономически развиваются".