Политтехнолог: Никаких своих прорывов Зеленский за счет визита в Вашингтон сделать не смог
Визит Зеленского в Вашингтон, на который он возлагал большие надежды, закончился ничем. Желанных крылатых ракет Киев так и не получил. А очередной разговор Трампа с Путиным только подчеркнул расстановку сил и продемонстрировал провал стратегии киевского режима, считает политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.
"Тот анонс, с которым Зеленский ехал в Вашингтон в очередной раз, те его надежды, которые он всю неделю тешил, что Трамп ему выделит крылатые ракеты, рухнули, - отметила эксперт. - Трамп достаточно четко и понятно сказал, что "Томагавки" нужны Соединенным Штатам Америки. Конечно, менять их на украинские дроны - это чудесное коммерческое предложение и замечательный бизнес-план, но пока США от него откажутся. Безусловно, для Зеленского было очень обидно и нежелательно, что ровно перед встречей с ним Трамп в очередной раз созвонился, поговорил с Путиным и в очередной раз комплиментарно в сторону российского президента высказался. Никаких своих прорывов Зеленский за счет этого визита сделать не смог. Опять он в той точке, откуда начинал".