На этой неделе Еврокомиссия заявила, что готова к прекращению транзита российского газа через Украину и не заинтересована в продлении соглашения, которое истекает 1 января. Там, видимо, уже давно решили, что платить втридорога гораздо лучше, чем жить в тепле и достатке за счет Москвы.

Вот только кошельки собственных граждан такую ношу могут и не потянуть. И даже резонные аргументы со стороны газовых компаний ряда стран решение Брюсселя изменить не в состоянии.

Так что же ждет Старый Свет с уходом российской трубы и приходом генерала Мороза? Разбирались в рубрике "Полная Европа".

Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, Европушка? Теперь этот вопрос стал крайне актуальным для жителей Старого Света. И на это почти как в песне есть минимум две причины: отказ от российского газа и климат, который решил одних нагреть, а других заморозить. А еще обещание Киева перекрыть российскую трубу.

Ноябрь в Европе не вошел даже в десятку самых теплых. А отбор газа из европейских подземных хранилищ оказался рекордным почти за полтора десятилетия. К началу декабря они были заполнены лишь на 86 %. И такими темпами к концу отопительного сезона запасы будут почти исчерпаны. Получается, на эту зиму точно хватит. А вот что дальше, страшно представить. Ведь с нового года Украина намерена завершить транзит российского газа в Европу. И от этого уже страдает Молдова.

Кстати, с начала зимы цены на газ для бытовых потребителей в Молдове выросли на 27,5 %. В стране, которая вскоре лишится дешевой электроэнергии от работающей на российском газе ГРЭС, призвали готовиться к любым сценариям.

Кишинев сейчас на грани гуманитарной катастрофы. В республике введен режим чрезвычайного положения. Впрочем, власти почему-то проблему стараются обходить стороной, как будто все само собой решится. Иногда возникает такое чувство, что Санду просто мстит молдаванам за что-то, что ей одной только известно.

А еще от перекрытой Киевом трубы пострадают Словакия и Венгрия. И если Будапешт сейчас получает топливо через турецкий поток, то Братислава импортирует 89 % газа из России как раз через газопровод по территории Украины. И других вариантов нет. Точнее, есть, но они неподъемны для страны. А ЕС, как-то Баба-яга, против. Мол, живите, как хотите, но без русского газа.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Со стороны Еврокомиссии исходит большое давление на наши поставки на Запад. Никого не волнует, что у нас есть коммуникации и трубопроводы. Все скажут, что это российский газ, что Европа получает его через Украину, Словакию и другие страны".

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Но сейчас мы говорим о жертвах политических игр Запада. А как поживают те, кто самостоятельно отказался от голубого топлива Made in Russia? По оценкам специалистов, в следующем году для них стоимость газа вырастет примерно на 28 %. То есть за тысячу кубов придется выложить в среднем 422 доллара.

В Германии сейчас цены на электричество бьют все рекорды. Логично, дешевого газа и атомной энергетики больше нет. Ветряки и солнечные панели при этом выработали ничтожное количество электричества из-за штиля. Поэтому страна начала использовать то, с чем раньше боролась: жжет уголь и вынуждена импортировать электричество.

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":

"Германия на международном уровне в области энергетики идет против течения. Мы полагаемся на солнце и ветер, а когда их нет, остаемся без электричества. Мы сами себя вытесняем с рынка и зависим от французских АЭС. Нам снова нужна дешевая и безопасная электроэнергия. И знаете, мне совершенно неважно, откуда поступает дешевый газ, из какого трубопровода, из какой страны".

К слову, это здравые мысли кандидата в канцлеры ФРГ. Но шансов у нее, как и у небезызвестной Вагенкнехт не так много. А теперь пройдемся по еще одной немецкоговорящей стране.

American Thinker пишет, что Газпром прекратил поставки газа в Австрию еще 16 ноября, но это не обеспокоило канцлера Нехаммера. Он заверил граждан, что страна будет получать газ "из других регионов", и "никто не будет мерзнуть". Вот только теперь детей просят приносить в школы теплые одеяла - холодно. А в чем же причина? Прорвало батареи? Повреждены трубопроводы? Может, окна дырявые? Ничего подобного - так работает государственное нормирование, которое теперь пытается сэкономить на электроэнергии. Ну разве это нужно людям?

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

"Проблема энергосбережения в Европе была чрезмерно политизирована и идеологизирована. Каков результат? В Европе мы платим вдвое, втрое выше цену за электричество, чем в США. За газ мы платим в 4 или 5 раз выше, чем цены на другой стороне океана. Какую конкурентоспособность мы хотим на этом построить?"

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии

Это, скорее, риторический вопрос. Тот самый Евросоюз уже с потрохами продал свою экономику Штатам. И знаете, во всем происходящем хорошо, что мы на правильной стороне истории. В начале декабря Беларусь и Россия подписали договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Для нас это значит как минимум практически одинаковые тарифы и однозначно теплые и светлые зимы.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:

"Энергетические рынки взаимосвязаны, поэтому параллельно с рынком электрической энергии формируется рынок газа. Мы понимаем, что газовая генерация является основной в выработке электрической энергии. Поэтому здесь важно, чтобы были равные ценовые условия на цену на газ, сформирован газовый рынок, и тогда в полной мере сможет заработать электроэнергетический рынок при равных условиях для субъектов хозяйства".

И напоследок о далекой от российской газовой трубы Великобритании. Там проблема холода тоже крайне актуальна, да так, что первую строчку чарта заняла пародийная песня "Замерзая в Рождество".