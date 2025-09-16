"В первую очередь, это делается для того, чтобы закредитовать поляков и тратить деньги польских налогоплательщиков на закупку американского оружия и энергоносителей, чтобы мы продолжали помогать Украине и содержали украинцев. Представитель Совета по денежно-кредитной политике Польши заявил, что мы уже настолько погрязли в долгах, а дефицит бюджета и государственный долг настолько высок (в августе дефицит бюджета составлял 172 млрд злотых), что нам необходимо ввести специальный военный налог. Хочется спросить: что еще вам здесь непонятно? Мы должны будем платить больше в соответствии с ожиданиями администрации Трампа, даже не 5 % нашего ВВП тратить на вооружение, а нам нужно еще больше влезть в долги и ввести военный налог. При этом польское правительство захочет отменить некоторые социальные льготы", - рассказал польский политолог Томаш Грыгуч.