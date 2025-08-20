Польша закрывается? На границе уменьшили норму по пропуску транспорта

Более 6 тыс. автомобилей ожидают въезда в Евросоюз. Хуже всего ситуация складывается на польском направлении. За сутки очередь легкового транспорта на въезд в Польшу выросла на 50 машин.

Количество автомобилей перед пунктом пропуска "Тересполь" составляет 4620. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 37 %.

"Брест" - "Тересполь" является единственным действующим пунктом пропуска на белорусско-польской границе для легковых автомобилей. Ситуация здесь не просто напряженная, очереди настолько большие, что ждать приходится по 5-6 суток. Это к слову о том, настолько медленно польские пограничники пропускают авто.

Сергей Дмитриев, официальный представитель ГПК Беларуси:

"Еще месяц назад ситуация существенно отличалась от той, которую видим сегодня. В очереди ежесуточно находилось не многим более 500 транспортных средств. Ситуация стала меняться в худшую сторону с начала августа, когда очереди стали возрастать. Особенно все усугубилось в течение последней недели. Еще неделю назад очередь составляла около 3 тыс. легковушек и около 50 автобусов. 20 августа она превысила 4,6 тыс. легковых авто и свыше 140 автобусов".

Такую ситуацию на границе политологи и военные эксперты связывают в том числе и с предстоящими польскими учениями "Железный защитник - 2025". Очереди начали расти с момента опубликования подробностей подготовки и начала перемещения военной техники, снимать которую нельзя. Судя по всему, Польше не нужны ни туристы, ни большой трафик на дорогах. Что пытаются скрыть? Возможно то, что учения пройдут вблизи границы Беларуси и России.

Начальник таможенного поста "Варшавский мост" Алексей Данилюк заявил, что на сегодняшний день в пункте пропуска функционирует зона ожидания, где установлены места с навесами, лавочками, открыта точка питания, работающая круглосуточно. Вблизи пункта пропуска постоянно дежурит скорая медицинская помощь. Начаты работы и по увеличению зоны ожидания. Там количество транспортных средств, которые смогут находиться, будет превышать 300 автомобилей.

Из-за увеличения времени на прохождение границы переносятся отправление и прибытие международных автобусных рейсов. Среднее время ожидания на границе у рейсовых и туристических автобусов - двое суток.