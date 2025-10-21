Польша постепенно наращивает количество транзитных грузов, которые идут через Беларусь в Евросоюз

Польские контролирующие службы постепенно наращивают количество транзитных грузов, которые идут через Беларусь в Евросоюз. Однако объем трафика, который проходит сейчас, не соответствует ни регламенту, ни нормативам, установленным между таможенными службами двух стран. Основная причина - низкая пропускная способность именно польской стороны. Таким мнением с "Первым информационным" поделился генеральный директор предприятия "Белтаможсервис" Дмитрий Коваленок.

Дмитрий Коваленок, гендиректор РУП "Белтаможсервис":

"Мы это все фиксируем. С нашей стороны принимаются все меры по обеспечению водителей транспортных средств жизненно необходимыми средствами, но повлиять довольно сложно на соседей".

Он отметил, что сложно комментировать причины такого. Но однозначно это не соответствует той реальной ситуации, потому что время ожидания достигает порядка 7-10 дней, что крайне негативно сказывается в первую очередь для европейского потребителя, потому что экспортные грузы идут из Китая, Казахстана. "Мы транзитная страна, наших грузов поменьше. Но они сами же ухудшают положение перевозчиков, которые забирают груз в Европу", - отметил Дмитрий Коваленок.