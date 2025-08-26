3.69 BYN
"Польский народ не позволит своему правительству атаковать Беларусь" - поляки поддерживают Лукашенко
Автор:Редакция news.by
Общение Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями белорусских СМИ до сих пор остается темой для обсуждения среди зарубежных зрителей.
Так, наши западные соседи из Польши в комментариях в соцсетях полностью разделяют и поддерживают слова Александра Лукашенко, что "польский народ никогда не позволит своему правительству атаковать Беларусь!"