3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Поляк побывал в Беларуси по безвизу и лично развеял мифы о "страшной диктатуре"
Беларусь всегда нацелена на добрососедство и укрепление межнациональных связей. Мы мiрныя людзi. А еще гостеприимные и дружелюбные. Это признают и многочисленные туристы.
"В Беларуси безопаснее, чем в Польше", - утверждает поляк, который побывал в нашей стране по безвизу и лично развеял мифы о "страшной диктатуре". - В наших СМИ вы, наверное, слышали, будто эта страна готовится к нападению на Польшу, что туристам, особенно полякам, здесь грозят разные опасности, что можно стать жертвой ограбления, убийства и так далее. Но в реальности все совсем иначе. Жизнь идет своим чередом: люди гуляют, сидят в кафе, отдыхают. Ничего плохого здесь не происходит, бояться действительно нечего. Преступность в стране минимальна. Беларусь считается одной из самых безопасных стран мира. Когда я хожу по улицам днем или ночью, чувствую себя здесь безопаснее, чем в Польше, а уж тем более чем в Украине. Я совсем не ощущаю никакой угрозы. Правоохранителей почти не видно - ни милиции, ни армии, ни КГБ. Лично я ни разу не видел милицию на дорогах, никаких проверок, никто ко мне не придирался".
Для справки. За лето Беларусь посетили около 80 тыс. иностранцев из 38 стран. Кроме традиционно наибольшего количества гостей из Польши, Литвы и Латвии, чаще всего к нам приезжают граждане Германии и Эстонии.
Как отметили в Госпогранкомитете, сокращение властями ЕС количества пунктов пропуска и искусственное создание многокилометровых очередей не повлияли на интерес европейцев к посещению Беларуси.