Поляк побывал в Беларуси по безвизу и лично развеял мифы о "страшной диктатуре"

"В Беларуси безопаснее, чем в Польше", - утверждает поляк, который побывал в нашей стране по безвизу и лично развеял мифы о "страшной диктатуре". - В наших СМИ вы, наверное, слышали, будто эта страна готовится к нападению на Польшу, что туристам, особенно полякам, здесь грозят разные опасности, что можно стать жертвой ограбления, убийства и так далее. Но в реальности все совсем иначе. Жизнь идет своим чередом: люди гуляют, сидят в кафе, отдыхают. Ничего плохого здесь не происходит, бояться действительно нечего. Преступность в стране минимальна. Беларусь считается одной из самых безопасных стран мира. Когда я хожу по улицам днем или ночью, чувствую себя здесь безопаснее, чем в Польше, а уж тем более чем в Украине. Я совсем не ощущаю никакой угрозы. Правоохранителей почти не видно - ни милиции, ни армии, ни КГБ. Лично я ни разу не видел милицию на дорогах, никаких проверок, никто ко мне не придирался".