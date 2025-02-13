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"Последнее слово остается за врачом" - как ИИ повлияет на медицину
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Наука - одно из самых динамично развивающихся направлений, а медицина - это еще более динамично развивающаяся отрасль. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, ректор Витебского государственного медицинского университета Алексей Чуканов в "Актуальном интервью".
"Я вижу медицину как, наверное, самую информационно нагруженную отрасль с применением всех информационных технологий, искусственного интеллекта", - отметил ученый.
Но применение искусственного интеллекта я вижу все-таки в качестве помощника для принятия клинических решений. Все равно последнее слово остается за врачом. Есть понятие врачебного искусства, которое ничем не заменить.
"Только подготовленный врач может разобраться в том многообразии симптомов, которые есть. Искусственный интеллект помогает, разобрав массивы данных, просто остановиться на более значимом", - заметил ректор ВГМУ.