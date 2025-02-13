"Последнее слово остается за врачом" - как ИИ повлияет на медицину

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbd7c28b-cbc4-4cc8-b861-f9c017988a9a/conversions/b0f7462a-5809-401b-97df-9c4e8a38eff8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbd7c28b-cbc4-4cc8-b861-f9c017988a9a/conversions/b0f7462a-5809-401b-97df-9c4e8a38eff8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbd7c28b-cbc4-4cc8-b861-f9c017988a9a/conversions/b0f7462a-5809-401b-97df-9c4e8a38eff8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbd7c28b-cbc4-4cc8-b861-f9c017988a9a/conversions/b0f7462a-5809-401b-97df-9c4e8a38eff8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наука - одно из самых динамично развивающихся направлений, а медицина - это еще более динамично развивающаяся отрасль. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, ректор Витебского государственного медицинского университета Алексей Чуканов в "Актуальном интервью".

"Я вижу медицину как, наверное, самую информационно нагруженную отрасль с применением всех информационных технологий, искусственного интеллекта", - отметил ученый.

Но применение искусственного интеллекта я вижу все-таки в качестве помощника для принятия клинических решений. Все равно последнее слово остается за врачом. Есть понятие врачебного искусства, которое ничем не заменить. Алексей Чуканов