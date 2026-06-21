"Последний мирный день" и "Боевой расчет" - предвоенное лето 1941 года в Бресте

В цитадели прошла международная военно-патриотическая акция "Боевой расчет" в честь воинов, заступивших на охрану Государственной границы 21-22 июня 1941-го. В строю стоят курсанты Института пограничной службы Беларуси с портретами погибших пограничников. Среди гостей - руководители Госпогранкомитета, делегации высших учебных заведений России, Таджикистана, и Кыргызстана. Память объединила поколения у скульптурной композиции "Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим".

А улица Советская в Бресте 21 июня перенеслась в прошлое и погрузилась в атмосферу того самого последнего мирного дня - 21 июня 1941 года. Беззаботные и счастливые молодые люди гуляют по городу, звучит музыка и смех. И не представляют, какая страшная беда придет на рассвете. Момент воссоздадут рано утром в Брестской крепости.