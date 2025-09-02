Последствия июльского урагана: в Беларуси расчищено 900 тыс. куб. м поваленного леса

Порядка 900 тыс. куб. м древесины убрано в Беларуси вдоль полей и на опушках лесов после июльского урагана. Перед профильным министерством стояла задача справиться с ветровалами и буреломами до 1 сентября, и с этим поручением специалисты справились вовремя.

"Во исполнение поручения главы государства организациями деревообрабатывающей отрасли проводится инвентаризация древесины на опушках. Обусловлено это необходимостью разработки ветровально-буреломных лесосек, так как пострадало большинство районов именно Гомельской и Могилевской областей. Они больше всех подвержены складированию такой древесины, а в Брестской и Витебской областях таких мест меньше всего".