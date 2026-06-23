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Посол Беларуси в РФ призвал расследовать обстрел автобуса с белорусскими детьми в Брянской области
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На посольском круглом столе в МГИМО, посвященном украинскому кризису, посол Беларуси в России Юрий Селиверстов заявил о необходимости проведения незамедлительного и тщательного расследования инцидента с обстрелом белорусского автобуса, перевозившего детей, на территории Брянской области.
Юрий Селиверстов выразил признательность российской стороне и другим зарубежным партнерам, высказавшим слова соболезнования и жестко осудившим эту бесчеловечную атаку.
"Решительно осуждаем атаку на автобус с детьми. Как и события в Старобельске, мы расцениваем ее как террористический акт против мирного населения, которому нет и не может быть оправдания. Более того, как заявил Президент Беларуси, это "открытый фашизм, когда бьют по детям". Республика Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования этой трагедии. Это циничное сознательное нападение на мирных граждан должно получить принципиальную правовую оценку, в том числе от международных правозащитных структур", - сказал Юрий Селиверстов.
Он напомнил заявление Президента Беларуси от 18 июня о том, что белорусская сторона не торопится делать какие-то выводы, но четко констатирует, что это беспилотный аппарат украинского происхождения. "Если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать", - заявил белорусский лидер.
В тот же день в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Украины. "Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности. Было подчеркнуто, что Беларусь продолжит осуществлять все необходимые меры для защиты жизни и безопасности своих граждан и оставляет за собой право предпринять соответствующие действия в отношении украинской стороны", - рассказал Юрий Селиверстов главам дипломатических миссий третьих стран.
"Когда под прицелом боевых дронов оказываются дети, едущие на отдых, стираются любые двусмысленности. Этот теракт - страшное напоминание о том, что в нынешних реалиях никто не может чувствовать себя в безопасности. Безопасность либо будет неделимой и общей для всех, либо ее не будет ни у кого. Ответ на этот вызов не может быть локальным. Нам нужны прозрачные механизмы контроля, жесткие юридические обязательства и отказ от практики давления и террора как инструмента политики. Только так мы сможем вернуть стабильность и гарантировать мирное будущее для следующих поколений", - подчеркнул посол Беларуси.