Посол Беларуси в РФ призвал расследовать обстрел автобуса с белорусскими детьми в Брянской области

На посольском круглом столе в МГИМО, посвященном украинскому кризису, посол Беларуси в России Юрий Селиверстов заявил о необходимости проведения незамедлительного и тщательного расследования инцидента с обстрелом белорусского автобуса, перевозившего детей, на территории Брянской области.

Юрий Селиверстов выразил признательность российской стороне и другим зарубежным партнерам, высказавшим слова соболезнования и жестко осудившим эту бесчеловечную атаку.

"Решительно осуждаем атаку на автобус с детьми. Как и события в Старобельске, мы расцениваем ее как террористический акт против мирного населения, которому нет и не может быть оправдания. Более того, как заявил Президент Беларуси, это "открытый фашизм, когда бьют по детям". Республика Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования этой трагедии. Это циничное сознательное нападение на мирных граждан должно получить принципиальную правовую оценку, в том числе от международных правозащитных структур", - сказал Юрий Селиверстов.

Он напомнил заявление Президента Беларуси от 18 июня о том, что белорусская сторона не торопится делать какие-то выводы, но четко констатирует, что это беспилотный аппарат украинского происхождения. "Если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать", - заявил белорусский лидер.

В тот же день в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Украины. "Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности. Было подчеркнуто, что Беларусь продолжит осуществлять все необходимые меры для защиты жизни и безопасности своих граждан и оставляет за собой право предпринять соответствующие действия в отношении украинской стороны", - рассказал Юрий Селиверстов главам дипломатических миссий третьих стран.