Посол: Предпринимают меры для восстановления авиасообщения с Дубаем

Авиакомпании предпринимают все меры, чтобы восстановить авиасообщение с Дубаем. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах Игорь Белый, пишет БЕЛТА.

Как отметил посол, авиакомпания Flydubai отменила на ближайшие дни свои рейсы в ряд стран, включая Беларусь. "И она не одна. Рейсы многих авиакомпаний отменены. Как вы знаете, это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство для пролета самолетов", - констатировал Игорь Белый.

Он подчеркнул, что при отмене рейсов все авиакомпании без исключения в первую очередь исходят из необходимости обеспечить безопасность пассажиров.

"Поверьте, авиакомпании не заинтересованы в задержках и отмене рейсов. Они предпринимают все меры, чтобы восстановить авиасообщение и сделать максимально комфортными условия для вынужденного долгого пребывания пассажиров в аэропорту", - отметил дипломат.

С учетом того, что Дубай является одним из крупнейших транспортных хабов в мире (он обслуживает порядка 250 тыс. пассажиров в день), в аэропорту скопилось большое количество пассажиров, которые не могут продолжить свой полет, обратил внимание посол. "Сколько их сейчас там - этой информацией, наверное, на данный момент не обладает никто", - добавил Игорь Белый.

Пассажиров, находящихся в аэропорту Дубая, он попросил с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам. "Рекомендую соблюдать спокойствие, полностью выполнять рекомендации авиаперевозчика и сотрудников аэропорта и внимательно следить за табло вылета", - сказал посол.

"Тем, кто еще собирается в путешествие, рекомендую учитывать складывающуюся ситуацию и оценивать необходимость таких поездок в страны конфликта. Отслеживайте официальные уведомления авиационных властей о возможном введении ограничений на использование воздушного пространства стран, а также о приостановке работы аэропортов", - добавил дипломат.

"Согласно летному расписанию на сегодня и завтра (13 и 14 июня. - Прим. ред.) рейсов Белавиа из аэропорта Дубая запланировано не было", - подчеркнул Игорь Белый.