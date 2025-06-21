Посол Словакии: Я хочу сделать все, чтобы мы с белорусами остались друзьями

Важнее всего, когда история однозначно и правдиво интерпретируется, отметил посол. "Но бывают и такие времена, когда не все интерпретируется одинаково. Есть различные взгляды и позиции, но всегда при этом надо думать о том, что история только одна. Ее надо изучать и объяснять так, чтобы она соединяла людей, - уверен дипломат. - Всегда надо смотреть, что важно для людей, как большинство к этому относится, как это помогает в современной жизни".

Время сейчас непростое, дипломатия и политика не сработали, ведутся бои в разных частях мира, недалеко от Республики Беларусь, сожалеет он. По его словам, нужно в любое время определять, что важно для современной жизни, для наших отношений с Европой. "Если мы будем друг другу помогать, будут лучше жить и белорусы, и наши страны, и в Евросоюзе, и в других странах, - считает Йозеф Мигаш. - Поэтому разница взглядов и противоречия не должны мешать тому, чтобы помогать людям жить в мире и благосостоянии. Я хочу сделать все, чтобы мы с белорусами остались друзьями, чтобы мы помогали друг другу. И не дай бог, чтобы не махали шашками".