Поставить машину на учет и обменять права можно в новом филиале МРЭО ГАИ в Минске

Скриншот видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4799d647-3aab-4782-9951-70fbe439d3b6/conversions/7d691925-466d-46c8-bdca-d162bccc17d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4799d647-3aab-4782-9951-70fbe439d3b6/conversions/7d691925-466d-46c8-bdca-d162bccc17d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4799d647-3aab-4782-9951-70fbe439d3b6/conversions/7d691925-466d-46c8-bdca-d162bccc17d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4799d647-3aab-4782-9951-70fbe439d3b6/conversions/7d691925-466d-46c8-bdca-d162bccc17d2-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске открылся новый филиал межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 25 февраля на цокольном этаже торгового центра "Першы нацыянальны гандлёвы дом", расположенного по адресу проспект Независимости, 134, работает новый филиал МРЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома. В нем будут осуществляться административные процедуры по постановке либо снятию транспортного средства с учета, внесение изменений в регистрационные данные, а также обмен водительских удостоверений.