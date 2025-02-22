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Поставить машину на учет и обменять права можно в новом филиале МРЭО ГАИ в Минске
В Минске открылся новый филиал межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 25 февраля на цокольном этаже торгового центра "Першы нацыянальны гандлёвы дом", расположенного по адресу проспект Независимости, 134, работает новый филиал МРЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома. В нем будут осуществляться административные процедуры по постановке либо снятию транспортного средства с учета, внесение изменений в регистрационные данные, а также обмен водительских удостоверений.
Для прохождения осмотра транспортного средства необходимо заехать на пятый этаж многоуровневого паркинга. Первые два часа стоянки бесплатные. После прохождения осмотра можно припарковать машину на любом уровне паркинга и спуститься в филиал на цокольном этаже.