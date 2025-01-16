Правительство Беларуси поручило автоматизировать сбор сведений об иммунизации населения

Правительство поручило Министерству здравоохранения автоматизировать сбор и консолидацию информации о проведении иммунизации населения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 января 2025 года №20, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, Министерство здравоохранения должно обеспечить автоматизацию сбора и консолидации информации о проведении иммунизации населения с использованием автоматизированной информационной системы "Отчет" (АИС), оператором и собственником которой является ОАО "Агентство сервисизации и реинжиниринга".

Документ устанавливает перечень персональных данных, вносимых в АИС, перечень организаций, участвующих в информационном обмене в рамках функционирования АИС, а также порядок доступа к персональным данным, обрабатываемым в АИС, срок их хранения и удаления.