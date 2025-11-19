Православный фестиваль "Ладошка" проходит в Минске

"Да! Будет жизнь!" - под таким хештегом в Минске в 12-й раз проходит фестиваль социальной рекламы в защиту жизни "Ладошка".

Форум объединяет представителей государственных, общественных и религиозных организаций, которые стремятся укрепить традиционные семейные ценности, заботятся о материнстве и детстве.

В рамках фестиваля прошла встреча-диалог о поддержке многодетных и важности сохранения каждой жизни. В обсуждении приняли участие священники, психологи, педагоги и сотрудники центров защиты жизни и семейных ценностей из разных городов Беларуси. Молодые люди также стали частью дискуссии, обсуждали важные вопросы ради будущего страны.