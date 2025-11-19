3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Православный фестиваль "Ладошка" проходит в Минске
"Да! Будет жизнь!" - под таким хештегом в Минске в 12-й раз проходит фестиваль социальной рекламы в защиту жизни "Ладошка".
Форум объединяет представителей государственных, общественных и религиозных организаций, которые стремятся укрепить традиционные семейные ценности, заботятся о материнстве и детстве.
В рамках фестиваля прошла встреча-диалог о поддержке многодетных и важности сохранения каждой жизни. В обсуждении приняли участие священники, психологи, педагоги и сотрудники центров защиты жизни и семейных ценностей из разных городов Беларуси. Молодые люди также стали частью дискуссии, обсуждали важные вопросы ради будущего страны.
Фестиваль "Ладошка" традиционно проходит при участии и на базе Минского прихода иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость". А 22 ноября гостей и участников приглашают в "Арт-пространство" Белорусского государственного педагогического университета. Здесь пройдет церемония награждения победителей конкурса.