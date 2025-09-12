Рыцарские баталии, "огненные" борцы, дискотека. Каждый район Минска подготовил свою яркую программу

13 сентября Минску исполняется 958 лет! По традиции во вторую субботу сентября столица отмечает День города.

Торжества начинаются с церемонии возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой" в знак памяти о героях-победителях и благодарности за мир.

Воссоздавать яркие страницы летописи столицы будет международный фестиваль реконструкции "Мінск старажытны". Экскурс по 10 векам нашей истории. Рыцарские баталии уже с 11:00 развернутся на зеленой зоне вдоль проспекта Победителей.

А территория у центрального входа в парк Победы станет местом встречи "Огненных" бойцов. Здесь пройдут международные соревнования среди "Сильнейших пожарных-спасателей".

Площадка у Дворца спорта по традиции будет шумной и зрелищной. Здесь соберутся участники мотопарада и международного Олимпийского дня.

А вечером эстафету спортивного драйва подхватит молодежная программа "В ритме города". В этом году у нее новый формат - дискотека с участием звезд российской эстрады.

Добрая традиция Дня города - чествование обладателей почетного звания "Минчанин года". Для торжества подготовлена сцена на площади Свободы у Минской ратуши. Церемония начнется в 17:00.