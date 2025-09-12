3.63 BYN
Рыцарские баталии, "огненные" борцы, дискотека. Каждый район Минска подготовил свою яркую программу
13 сентября Минску исполняется 958 лет! По традиции во вторую субботу сентября столица отмечает День города.
Торжества начинаются с церемонии возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой" в знак памяти о героях-победителях и благодарности за мир.
Воссоздавать яркие страницы летописи столицы будет международный фестиваль реконструкции "Мінск старажытны". Экскурс по 10 векам нашей истории. Рыцарские баталии уже с 11:00 развернутся на зеленой зоне вдоль проспекта Победителей.
А территория у центрального входа в парк Победы станет местом встречи "Огненных" бойцов. Здесь пройдут международные соревнования среди "Сильнейших пожарных-спасателей".
Площадка у Дворца спорта по традиции будет шумной и зрелищной. Здесь соберутся участники мотопарада и международного Олимпийского дня.
А вечером эстафету спортивного драйва подхватит молодежная программа "В ритме города". В этом году у нее новый формат - дискотека с участием звезд российской эстрады.
Добрая традиция Дня города - чествование обладателей почетного звания "Минчанин года". Для торжества подготовлена сцена на площади Свободы у Минской ратуши. Церемония начнется в 17:00.
Традиционно финальный - самый яркий аккорд праздника - фейерверк! В 23:00. Залпы дадут со сквера Старостинская Слобода.