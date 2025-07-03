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Праздничные мероприятия в Витебске прошли на площади Победы
В каждом регионе Беларуси День Независимости встретили с особым трепетом. В Витебске основной площадкой торжеств стала площадь Победы. Тысячи жителей и гостей города пришли на это знаковое место, чтобы поздравить друг друга с праздником.
Весь день наполнен яркими моментами. Это и концерты, и интерактивные пространства взаимодействия для всей семьи.
Солнечная погода на севере страны стала еще одним поводом, чтобы по-семейному провести время на праздничных городских локациях. Лучшие творческие коллективы Витебской области подготовили музыкальные поздравления. Многолюдно в городе, на площади Победы проходит вечерний гала-концерт.
У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков белорусы поблагодарили всех, кто ценой жизни подарил мир, возможность растить детей и развиваться. К Вечному огню легли живые цветы.
Ярким моментом стал автопробег "За сильную и процветающую Беларусь". В маршруте - знаковые места областного центра.
Теперь и представить сложно: на момент освобождения от немецко-фашистских захватчиков город лежал в руинах. Его отстраивали практически с нуля. Этот подвиг помнят белорусы и знают цену независимости.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
"Самый дорогой подарок - это мирное небо, то, что нам наши деды и прадеды нам оставили. Смотрите, сколько людей, смотрите, сколько улыбок, сколько деток. Я думаю, это самое главное - это заявка на мир и на мирное существование дальнейшее".
Интерактивные площадки - для всей семьи. И даже самым активным и креативным нашлось развлечение по душе.
Праздник в Витебске продолжается. Город на Западной Двине в предвкушении кульминации, чтобы вместе со всей страной спеть гимн и полюбоваться красочным фейерверком.