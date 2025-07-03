Праздничные мероприятия в Витебске прошли на площади Победы

В каждом регионе Беларуси День Независимости встретили с особым трепетом. В Витебске основной площадкой торжеств стала площадь Победы. Тысячи жителей и гостей города пришли на это знаковое место, чтобы поздравить друг друга с праздником.

Весь день наполнен яркими моментами. Это и концерты, и интерактивные пространства взаимодействия для всей семьи.

Солнечная погода на севере страны стала еще одним поводом, чтобы по-семейному провести время на праздничных городских локациях. Лучшие творческие коллективы Витебской области подготовили музыкальные поздравления. Многолюдно в городе, на площади Победы проходит вечерний гала-концерт.

У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков белорусы поблагодарили всех, кто ценой жизни подарил мир, возможность растить детей и развиваться. К Вечному огню легли живые цветы.

Ярким моментом стал автопробег "За сильную и процветающую Беларусь". В маршруте - знаковые места областного центра.

Теперь и представить сложно: на момент освобождения от немецко-фашистских захватчиков город лежал в руинах. Его отстраивали практически с нуля. Этот подвиг помнят белорусы и знают цену независимости.

Александр Субботин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/192cfaeb-d79d-4a65-bb41-4a3bae68f4f5/conversions/84d1d60c-711a-496f-b3ae-fb594fafb085-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/192cfaeb-d79d-4a65-bb41-4a3bae68f4f5/conversions/84d1d60c-711a-496f-b3ae-fb594fafb085-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/192cfaeb-d79d-4a65-bb41-4a3bae68f4f5/conversions/84d1d60c-711a-496f-b3ae-fb594fafb085-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/192cfaeb-d79d-4a65-bb41-4a3bae68f4f5/conversions/84d1d60c-711a-496f-b3ae-fb594fafb085-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Самый дорогой подарок - это мирное небо, то, что нам наши деды и прадеды нам оставили. Смотрите, сколько людей, смотрите, сколько улыбок, сколько деток. Я думаю, это самое главное - это заявка на мир и на мирное существование дальнейшее".

Интерактивные площадки - для всей семьи. И даже самым активным и креативным нашлось развлечение по душе.