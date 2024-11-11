Председатель БСЖ о географии сотрудничества организации: Белорусские женщины добрались до Африки

В 2024 году международная деятельность Белорусского союза женщин была очень насыщенной. Как расширилась география сотрудничества организации, в "Актуальном интервью" рассказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Гость интервью отметила, что за пределами Беларуси БСЖ продвигает свою страну. "Мужчины больше заточены на экономику, мы ее тоже не отметаем, потому что везде, во всех поездках мы говорим о развитии женского предпринимательства. Но еще говорим о нашей белорусскости, гостеприимстве, традиционных духовных ценностях, нашем желании дружить со всем миром, нашей открытости всему миру, который позитивно к нам настроен, и нашем желание создавать красивые пространства, где люди живут в мире взаимопонимания", - обозначила председатель Белорусского союза женщин.

"И мы все живем в надежде на то, что, может быть, наше объединение женского начала прекратит возможные и невозможные войны на нашей земле. Это мечта, мне кажется, любой женщины мира", - считает Ольга Шпилевская.

Она также рассказала, как за год организация расширила свою географию сотрудничества.

У нас была делегация Союза Женщин Вьетнама. Традиционно, конечно, с Союзом женщин России идет сотрудничество, с регионами. Было очень много поездок, например, в Югру, Калининград. Боюсь кого-то назвать, а кого-то не назвать - очень широкое пространство. Ольга Шпилевская

Был подписан договор о сотрудничестве и с федерацией женщин Монголии. Был упомянут и Узбекско-белорусский женский бизнес-форум.