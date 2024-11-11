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Шпилевская: В Беларуси все дороги и двери открыты для женщин
Все ли дороги в Беларуси открыты для женщин, рассказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская в "Актуальном интервью".
Ольга Шпилевская:
"В нашей стране все дороги открыты, все двери открыты и все делается для женщин. На протяжении 30 лет вот эта социальная направленность на женщин была постоянной. Это не то, что появилось ниоткуда, а целенаправленное отношение к женщине, отношение к матери, к детям, оно было таким всегда, таким остается, и уверена, что таким будет".
Гость интервью обратила внимание на то, что какие бы трудные времена ни переживала страна, ни одна социальная программа не была свернута. Как она отметила, сейчас доступен большой отпуск по уходу за ребенком, возможность женщине реализоваться в любой сфере.
"Мы даже количество профессий, которые для женщин были недоступны, сократили больше, чем наполовину, потому что хочется, чтобы женщины были абсолютно везде. Раз уж космос покоряют, наверное, любые другие возможные варианты для них тоже под силу", - заметила Ольга Шпилевская.
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