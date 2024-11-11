В каких направлениях работает БСЖ и для кого организует свои акции

Фото: sb.by

Белорусские женщины активно проявляют себя, свою гражданскую позицию в самых разных направлениях. О самых основных в "Актуальном интервью" рассказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Председатель БСЖ отметила, что в основе действий организации лежат традиционные ценности. В первую очередь это воспитание подрастающего поколения. Очень важна и тема здоровья женщины, которой посвящена акция "Здоровье женщины - здоровье нации".

Ольга Шпилевская:

"Это когда врачи в свободное, скажем так, от основной работы время приезжают в коллективы по запросу женщин для того, чтобы сделать все возможное, чтобы сохранить женское здоровье, чтобы предотвратить ситуации, ведущие потом к необратимым последствиям".

Еще одна важная акция БСЖ - "Быть мамой круто!", с которой организация пошла в университеты. Инициативу, как отметила гость интервью, поддержали Министерство образования, Министерство здравоохранения Беларуси.

"Мы понимаем, что сегодня девочки откладывают рождение детей, откладывают замужество. И это не всегда хорошо, потому что это сказывается на здоровье. Также у них очень много сомнений, о которых они ни с кем не могут поговорить. И мы предоставляем такую возможность в открытую поговорить обо всем, что их беспокоит", - отметила Ольга Шпилевская.

Она также упомянула важный проект БСЖ "Другая глубина": "Мы выставляем работы детей и взрослых, не хочу их называть людьми с особенностями развития или инвалидами, мне кажется, это неправильно. Это просто люди, которые живут на другой глубине. Отсюда и название проекта придумали".